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Для инженеров и управленцев: новосибирским колледжам добавят 400 бюджетных мест

Всего выделено 10,6 тысячи бюджетных мест

При этом уменьшилось количество бюджетных мест по направлению «искусство и культура»
При этом уменьшилось количество бюджетных мест по направлению «искусство и культура»

Власти Новосибирской области опубликовали список специальностей среднего профессионального образования, на которые можно выучиться за счёт бюджета, — по сравнению с прошлым годом сильнее всего увеличился приём по направлениям технических наук и наук об обществе.


Распоряжение «Об установлении общих объемов контрольных цифр приема <...> на обучение в 2019/2020 учебном году <...> по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области» было опубликовано на сайте областного правительства 29 ноября. Документ подписан губернатором Андреем Травниковым.


В этом учебном году власти области решили увеличить количество бюджетных мест в колледжах и училищах на 379 — до 10 629


Больше всего бюджетных мест добавили по направлениям подготовки «сервис и туризм» (125 мест), «экономика и управление» (50 мест), а также нескольким техническим специальностям.


В марте 2018 года министерство образования области сообщило, что в ближайшие семь лет планирует увеличить количество бюджетных мест на специальности с наибольшей кадровой потребностью — это коснётся обучения педагогов, медицинских работников, инженеров и программистов.

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