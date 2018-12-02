подробности

На площади Ленина появятся ледовые фигуры — на них потратят 3,6 миллиона рублей

Монтаж фигур выполнят до 20 декабря, если погодные условия будут оптимальными

Всего на площади Ленина планируют разместить две ледовые композиции и горку (на фото — ледовый городок на набережной)
Всего на площади Ленина планируют разместить две ледовые композиции и горку (на фото — ледовый городок на набережной)

Муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ», принадлежащее властям Новосибирска, заказало несколько ледовых фигур и двухскатную горку — их разместят на площади Ленина.


Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок 30 ноября, на установку ледовых объектов потратят 3,6 миллиона рублей. Закупка проводится у единственного поставщика — ООО «Лёд-Шоу парк», а заказчиком выступает муниципальное учреждение культуры «Городская дирекция творческих программ».


По условиям, прописанным в документе, исполнитель будет обязан также подготовить эскизы ледовых композиций, а также демонтировать их «на куски льда» после окончания работы новогоднего городка — до 28 января 2019 года. Власти заказали установку двух композиций «Волшебная карета» (будет выполнена с подсветкой) и «Сказочная крепость», а также постройку двухскатной горки и новогоднего забора с театральными картинами и резными узорами.


Установить фигуры должны до 20 декабря, если погодные условия будут «оптимальными». «Оптимальные погодные условия: температура воздуха в пределах от минус 5 °С до минус 26 °С; наличие природного строительного материала (объёмы снега и льда)», — уточняется в документе.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, как скоро исполнитель начнёт строительство ледовых объектов на площади Ленина.


Ранее «Лёд-Шоу парк» уже занималось управлением и постройкой ледовых городков на Михайловской набережной в 2017 и в 2018 годах. В 2018 году ледовый городок проработал на набережной 2,5 месяца и был посвящён русским сказкам.

Прочтений: 3884

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (58)58
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено