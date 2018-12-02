На площади Ленина появятся ледовые фигуры — на них потратят 3,6 миллиона рублей

Монтаж фигур выполнят до 20 декабря, если погодные условия будут оптимальными

Всего на площади Ленина планируют разместить две ледовые композиции и горку (на фото — ледовый городок на набережной)

Муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ», принадлежащее властям Новосибирска, заказало несколько ледовых фигур и двухскатную горку — их разместят на площади Ленина.







Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок 30 ноября, на установку ледовых объектов потратят 3,6 миллиона рублей. Закупка проводится у единственного поставщика — ООО «Лёд-Шоу парк», а заказчиком выступает муниципальное учреждение культуры «Городская дирекция творческих программ».





По условиям, прописанным в документе, исполнитель будет обязан также подготовить эскизы ледовых композиций, а также демонтировать их «на куски льда» после окончания работы новогоднего городка — до 28 января 2019 года. Власти заказали установку двух композиций «Волшебная карета» (будет выполнена с подсветкой) и «Сказочная крепость», а также постройку двухскатной горки и новогоднего забора с театральными картинами и резными узорами.





Установить фигуры должны до 20 декабря, если погодные условия будут «оптимальными». «Оптимальные погодные условия: температура воздуха в пределах от минус 5 °С до минус 26 °С; наличие природного строительного материала (объёмы снега и льда)», — уточняется в документе.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, как скоро исполнитель начнёт строительство ледовых объектов на площади Ленина.





Ранее «Лёд-Шоу парк» уже занималось управлением и постройкой ледовых городков на Михайловской набережной в 2017 и в 2018 годах. В 2018 году ледовый городок проработал на набережной 2,5 месяца и был посвящён русским сказкам.