Студентка медицинского факультета стала самой красивой девушкой НГУ

Анна пришла на кастинг конкурса за три минуты до окончания





Вечером 1 декабря во дворце молодёжи «Юность» прошёл традиционный конкурс «Мисс НГУ». Победительницей стала студентка третьего курса медицинского факультета (Институт медицины и психологии В. Зельмана) Анна Вощук.







«Я пошла вообще в дополнительный день кастинга. Пришла, наверное, за три минуты до окончания. <…> Не готовилась особо. <…> Победа — это очень сильно неожиданно! У меня просто слезы были, когда я вышла на сцену, потому что это какой-то кошмар, если честно! Пока мы стояли все на сцене, и всех по очереди награждали какими-то призами, лентами. Я стояла, и мне казалось, что про меня забыли. На самом деле, не забыли…» — поделилась эмоциями победительница.





По словам организатора Константина Сосновцева, структура конкурса в этом году не изменилась: девушки участвовали в двух этапах. После первого — некоторые участницы прекратили борьбу за корону. Остальные — вышли в финал.





«Изначально кастинг прошли 12 девушек, но потом ввиду занятости одна отказалась от участия. В итоге сегодня на сцене выступали 11 участниц <...> [После первого этапа] в финале их осталось пять», — рассказал Константин.





Звание первой вице-мисс получила студентка первого курса экономического факультета Анна Скалозубова. Второй вице-мисс стала Дарья Костина — студентка третьего курса факультета филологии (гуманитарный институт).





В конце октября женская сборная НГУ «Я обиделась» прошла в финал телевизионной Международной лиги КВН.

