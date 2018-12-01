Легла на крышу: на Димитровском мосту перевернулась «Лада»

На месте аварии работают полиция и реанимация

Автомобиль сильно повреждён





Вечером 1 декабря во время движения в сторону левого берега автомобиль «Лада-2112» перевернулся на Димитровском мосту в Новосибирске.





Фото аварии прислал в редакцию НГС читатель в 21:17. На фотографии видно, что автомобиль лежит на крыше.





Очевидцы в соцсетях также отмечают, что в аварии участвовало несколько машин. На месте работают полиция и реанимация.





Сегодня днём произошло ДТП, в котором пострадала девушка: на улице Толмачёвской «Форд» выбросило на встречную полосу на автомобиль «Мицубиси».