Легла на крышу: на Димитровском мосту перевернулась «Лада»
На месте аварии работают полиция и реанимация
Вечером 1 декабря во время движения в сторону левого берега автомобиль «Лада-2112» перевернулся на Димитровском мосту в Новосибирске.
Фото аварии прислал в редакцию НГС читатель в 21:17. На фотографии видно, что автомобиль лежит на крыше.
Очевидцы в соцсетях также отмечают, что в аварии участвовало несколько машин. На месте работают полиция и реанимация.
Сегодня днём произошло ДТП, в котором пострадала девушка: на улице Толмачёвской «Форд» выбросило на встречную полосу на автомобиль «Мицубиси».
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Александра Трофименко
Фото предоставлено очевидцем