подробности

Легла на крышу: на Димитровском мосту перевернулась «Лада»

На месте аварии работают полиция и реанимация

Автомобиль сильно повреждён
Автомобиль сильно повреждён


Вечером 1 декабря во время движения в сторону левого берега автомобиль «Лада-2112» перевернулся на Димитровском мосту в Новосибирске.


Фото аварии прислал в редакцию НГС читатель в 21:17. На фотографии видно, что автомобиль лежит на крыше.


Очевидцы в соцсетях также отмечают, что в аварии участвовало несколько машин. На месте работают полиция и реанимация.


Сегодня днём произошло ДТП, в котором пострадала девушка: на улице Толмачёвской «Форд» выбросило на встречную полосу на автомобиль «Мицубиси».

Прочтений: 5567

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено