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Полиция отпустила всех участников группы IC3PEAK

Музыканты намерены провести концерт

Группа хочет дать концерт в лофте «Трава»
Группа хочет дать концерт в лофте «Трава»


В Новосибирске отпустили участников группы IC3PEAK, которых сегодня вечером задержали на железнодоржном вокзале.


«Это было задержание, чтобы оттянуть  старт нашего концерта, который сейчас состоится всё равно », - сказала корреспонденту  НГС участница группы Анастасия Креслина.


Другой участник Николай Костылев отметил, что группа не ожидала, что их задержат.


«Мы ничего противозаконного не делаем, мы музыканты, мы свободные люди, мы не нарушаем закон», - отметил Костылев.


Группа рассчитывает дать концерт в лофте «Трава» - группа уже добралась до места концерта. Сейчас в «Траве» идёт репетиция, музыканты настраивают звук. Зрителей пока в зал не пускают.


Группа сейчас готовится к концерту
Группа сейчас готовится к концерту


Немногочисленные зрители ждут на входе
Немногочисленные зрители ждут на входе


Участница группы Анастасия Креслина
Участница группы Анастасия Креслина


Группа провела в отделе несколько часов
Группа провела в отделе несколько часов


До этого полиция отпустила тур-менеджер группы IC3PEAK Олега Митрофанова — после этого он в компании поклонников группы ждал задержанных на железнодорожном вокзале, где несколько часов назад задержали коллектив группы.


О том, что участники группы задержаны, стало известного сегодня вечером от организаторов концерта. через некоторое время появилось видео с задержанием солиста группы Николая Костылева

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