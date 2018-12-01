Представителя группы IC3PEAK отпустили после задержания

Сейчас тур-менедежер группы стоит на вокзале вместе с поклонниками исполнителей

Тур-менеджер группы вышел на вокзал после задержания

В Новосибирске отпустили тур-менеджер группы IC3PEAK Олега Митрофанова — сейчас он на железнодорожном вокзале, где несколько часов назад задержали коллектив группы.





Вместе с участниками группы Митрофанов находился в дежурной части линейного отдела на вокзале, передаёт с места событий корреспондент НГС.





О том, что участники группы задержаны, стало известного сегодня вечером от организаторов концерта. через некоторое время появилось видео с задержанием музыканта группы Николая Костылева.







Сейчас Митрофанов вместе с поклонниками группы на вокзале











