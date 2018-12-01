Представителя группы IC3PEAK отпустили после задержания
Сейчас тур-менедежер группы стоит на вокзале вместе с поклонниками исполнителей
В Новосибирске отпустили тур-менеджер группы IC3PEAK Олега Митрофанова — сейчас он на железнодорожном вокзале, где несколько часов назад задержали коллектив группы.
Вместе с участниками группы Митрофанов находился в дежурной части линейного отдела на вокзале, передаёт с места событий корреспондент НГС.
О том, что участники группы задержаны, стало известного сегодня вечером от организаторов концерта. через некоторое время появилось видео с задержанием музыканта группы Николая Костылева.
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Елена Громкова, Дмитрий Здорников
Фото Дмитрия Здорникова (1), Александра Ощепкова (2,3)