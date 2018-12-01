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В общежитии упал потолок: коммунальщики предполагают, что в него мячом попали дети

Жители считают, что потолок обвалился из-за плачевного состояния дома

Жители общежития считают, что потолок обвалился сам
Жители общежития считают, что потолок обвалился сам


Вечером 1 декабря на втором этаже общежития № 5 военного городка в Октябрьском районе обвалилась потолочная плитка.


«Это где-то было около 18 часов вечера. <…> После того как услышали звук, вышли в коридор, и у нас просто потолок валялся на полу. У нас [на этаже] проживает семеро малолетних детей, даже, может быть, чуть-чуть больше. <…> У нас ребятишки в основном играют между собой в коридоре. <..> Через минут 20 выслали уборщика, который должен был всё это быстро убрать, и электриков, чтобы они обесточили этот кусок потолка», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Мария, попросившая не называть её фамилию.


Мария считает, что потолок мог обвалиться из-за плохого состояния дома: по её словам, ремонт в общежитии не делали уже шесть лет.


Коммунальщики предполагают, что причиной обрушения стал удар мячом.


«Там играли дети в коридоре, предположительно, мячом ударили в потолок. И там упала направляющая с потолочной плиткой. Пошли туда электрики. <…> Электричество там есть. <…> Естественно, раз упала потолочная плитка, там вывалились провода. Они [специалисты] сейчас пошли туда с лестницей, будут по мере возможности всё устранять. Если нужна будет потолочная плитка, скорее всего, что это только в понедельник», — пояснила диспетчер ФГБУ ЦЖКО по ЦВО ЖКО 12.


В августе в подземном переходе на речном вокзале обвалился потолок. Его подпёрли палкой.

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