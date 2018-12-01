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Новосибирский лучник занял второе место на международном турнире в Китае

Это было первое выступление спортсмена на соревнованиях такого уровня

У Юрия Демакова было 17 соперников из семи стран мира 
У Юрия Демакова было 17 соперников из семи стран мира 


В пятницу, 30 ноября, в китайском городе Макао прошёл международный турнир по стрельбе из лука 2018 Macau Indoor Archery Open GAA Event. Новосибирец Юрий Демаков завоевал серебряную медаль в дисциплине «блочный лук, мужчины».


«В турнирах российских я принимаю участие достаточно часто. <…> Это мой первый выезд за границу на соревнования такого уровня. Это был мой дебют. <…> К сожалению, в финале, в перестрелке, я проиграл и получил серебряную медаль, хотя мог взять и золотую», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Демаков.


По словам спортсмена, на турнире он представлял Россию вместе еще с двумя стрелками. Всего у Юрия было 17 соперников из семи стран мира. В квалификационном раунде новосибирский стрелок был третьим, но смог подняться на второе место в ходе спаррингов на выбывание.


В прошлую субботу, 24 ноября, новосибирский лучник Александр Заливакин выиграл международные соревнования Riga Indoor Archery Championship в бесприцельном классе.

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