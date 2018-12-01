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Появилось видео с задержанием солиста группы IC3PEAK

Группа планировала дать концерт в Новосибирске

На видео Николая Костылева в наручниках ведут по территории вокзала
На видео Николая Костылева в наручниках ведут по территории вокзала


Представители группы IC3PEAK обнародовали видео с задержанием её участника Николая Костылева в Новосибирске.


Ролик сняла вторая участница группы Анастасия Креслина — в ролике длиной 2,5 минуты участника группы ведут в наручниках по территории железнодорожного вокзала.


О том, что участники группы задержаны, стало известного сегодня вечером от организаторов концерта.



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