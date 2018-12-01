Военные объявили начало подготовки к стратегическим учениям «Центр-2019»
Подготовка стартует в войсках Центрального военного округа
Сегодня, 1 декабря, начинается подготовка войск Центрального военного округа (ЦВО) к стратегическому командно-штабному учению (СКШУ) «Центр-2019».
«Подготовка органов военного управления и группировок войск (сил) округа к СКШУ "Центр-2019" будет проводиться последовательно по четырем этапам слаживания, первый из которых начнется уже 1 декабря», — передаёт слова заместителя командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Юрия Петрова пресс-служба округа.
Он также отметил, что «на первом этапе основные усилия будут направлены на подготовку органов военного управления и войск к выполнению мероприятий перевода с мирного на военное время и задач по разрешению кризисных ситуаций».
Прежде департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны сообщал, что учения пройдёт в августе-сентябре 2019 года на территории ЦВО.
В этом году в российских войсках проходили самые масштабные учения за 40 лет — Восток-2018. В частности, в сентябре новосибирцы видели в небе над городом самолёты, которые возвращались с этих учений.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова