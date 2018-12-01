Сотня новосибирцев выстроилась в огромную очередь ради скидки на косметику
Вечером 1 декабря около сотни новосибирцев собрались в парфюмерном магазине «Золотое яблоко», чтобы послушать советы по макияжу от известного визажиста и блогера Елены Крыгиной. Люди заняли место перед сценой ещё за полчаса до начала мастер-класса. Елена Крыгина презентовала собственную марку косметики, и фанаты пришли ради скидки в 10% и автографа.
«Мы приехали минут за 10 до начала, а тут уже стоят битком, к Крыгиной не подойти близко», — рассказала корреспонденту НГС одна из посетительниц магазина.
Желающих послушать Елену Крыгину оказалось настолько много, что они все не вместились в зале — несколько десятков людей встали в соседнем зале магазина, чтобы смотреть мастер-класс. Гардероба для мероприятий в магазине нет, поэтому люди стояли в зимних куртках и шубах.
Толпа перегородила доступ к нескольким стеллажам, и другие покупатели, которых не интересовала Елена Крыгина, не могли посмотреть размещённый там товар.
В магазинах Новосибирска регулярно собираются толпы жителей ради скидок и подарков. В конце августа в «МЕГЕ» произошла давка ради бесплатных наборов косметики — желающие получить подарки приехали в магазин за час до открытия.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дарья Януш
Фото автора