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Сотня новосибирцев выстроилась в огромную очередь ради скидки на косметику

Желающие послушать Елену Крыгину не влезли в зал, где проходила встреча
Желающие послушать Елену Крыгину не влезли в зал, где проходила встреча


Вечером 1 декабря около сотни новосибирцев собрались в парфюмерном магазине «Золотое яблоко», чтобы послушать советы по макияжу от известного визажиста и блогера Елены Крыгиной. Люди заняли место перед сценой ещё за полчаса до начала мастер-класса. Елена Крыгина презентовала собственную марку косметики, и фанаты пришли ради скидки в 10% и автографа.


«Мы приехали минут за 10 до начала, а тут уже стоят битком, к Крыгиной не подойти близко», — рассказала корреспонденту НГС одна из посетительниц магазина.


Желающих послушать Елену Крыгину оказалось настолько много, что они все не вместились в зале — несколько десятков людей встали в соседнем зале магазина, чтобы смотреть мастер-класс. Гардероба для мероприятий в магазине нет, поэтому люди стояли в зимних куртках и шубах.


Девушки также хотели получить бесплатный макияж от визажистов магазина
Девушки также хотели получить бесплатный макияж от визажистов магазина


Толпа перегородила доступ к нескольким стеллажам, и другие покупатели, которых не интересовала Елена Крыгина, не могли посмотреть размещённый там товар.


В магазинах Новосибирска регулярно собираются толпы жителей ради скидок и подарков. В конце августа в «МЕГЕ» произошла давка ради бесплатных наборов косметики — желающие получить подарки приехали в магазин за час до открытия.

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