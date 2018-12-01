Новосибирец на «Мерседесе» выехал на запрещённую дорогу в Крыму: за ним отправились спасатели

Спасатели Крыма отправились на вызов в 19:35 по местному времени





Накануне вечером, 30 ноября, спасатели Республики Крым вытащили из кювета новосибирца, который застрял в снегу на «Мерседесе».





«<...> оперативному дежурному "КРЫМ-СПАС" поступило сообщение о том, что на автодороге Судак — Щебетовка в районе урочища Кизилташ водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz в связи со сложными погодными условиями допустил съезд автомобиля за пределы проезжей части и не может самостоятельно продолжить движение. Необходима помощь спасателей в эвакуации», — передаёт МЧС Республики Крым.







На место отправились 5 человек. По словам министра республики Сергея Шахова, сотрудники ведомства на месте выяснили, что водитель, житель Новосибирской области, несмотря на запрещающие проезд знаки, выехал на перевал Урбаш. На дороге был гололёд — в то время, как и сейчас, в Крыму действовало штормовое предупреждение о непогоде.





«Специалисты МЧС Республики Крым с помощью такелажного оборудования и лебедки на автомобиле повышенной проходимости извлекли Mercedes из кювета и отбуксировали на проезжую часть. К счастью, водитель и пассажир не пострадали, в медицинской помощи не нуждались», — добавил Сергей Шахов.





Спасательный отряд вытащил «Мерседес» с помощью своей техники





Новосибирские спасатели тоже выезжают на помощь людям, попавшим в неприятности на природе, — 10 сентября спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) эвакуировали из лесного массива в Первомайском районе мужчину, который застрял на своем автомобиле в грязи и не смог самостоятельно выехать.