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«Форд» выбросило на встречную полосу на Толмачёвской: одну пострадавшую увезли на скорой

Пострадала женщина из «Мицубиси», который закинуло на снежный вал

Авария случилась в Ленинском районе в 12:30
Авария случилась в Ленинском районе в 12:30


Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске на улице Толмачёвской «Форд» выбросило на встречную полосу на автомобиль «Мицубиси» — одной женщине после происшествия потребовалась помощь.


Авария случилась между остановками «Склады» и ТК «Толмачёвский»


«"Форд" двигался по Толмачевской со стороны города Оби в сторону Хилокской, его выбрасывает на встречную полосу и он сталкивается с "Мицубиси", который ехал навстречу, после чего "Мицубиси" налетает на снежный вал», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


В «Мицубиси» пострадала женщина, её увезли на скорой, добавили аваркомы.


«Мицубиси» налетел на снежный вал на обочине
«Мицубиси» налетел на снежный вал на обочине



Авария произошла недалеко от здания по адресу Толмачёвская, 25
Авария произошла недалеко от здания по адресу Толмачёвская, 25


Накануне утром в аварии на встречной полосе погибла водитель автомобиля Honda Logo, который выбросило под КАМАЗ.

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