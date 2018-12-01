«Форд» выбросило на встречную полосу на Толмачёвской: одну пострадавшую увезли на скорой
Пострадала женщина из «Мицубиси», который закинуло на снежный вал
Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске на улице Толмачёвской «Форд» выбросило на встречную полосу на автомобиль «Мицубиси» — одной женщине после происшествия потребовалась помощь.
Авария случилась между остановками «Склады» и ТК «Толмачёвский»
«"Форд" двигался по Толмачевской со стороны города Оби в сторону Хилокской, его выбрасывает на встречную полосу и он сталкивается с "Мицубиси", который ехал навстречу, после чего "Мицубиси" налетает на снежный вал», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В «Мицубиси» пострадала женщина, её увезли на скорой, добавили аваркомы.
Накануне утром в аварии на встречной полосе погибла водитель автомобиля Honda Logo, который выбросило под КАМАЗ.
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Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»