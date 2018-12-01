«Форд» выбросило на встречную полосу на Толмачёвской: одну пострадавшую увезли на скорой

Пострадала женщина из «Мицубиси», который закинуло на снежный вал

Авария случилась в Ленинском районе в 12:30





Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске на улице Толмачёвской «Форд» выбросило на встречную полосу на автомобиль «Мицубиси» — одной женщине после происшествия потребовалась помощь.





Авария случилась между остановками «Склады» и ТК «Толмачёвский»





«"Форд" двигался по Толмачевской со стороны города Оби в сторону Хилокской, его выбрасывает на встречную полосу и он сталкивается с "Мицубиси", который ехал навстречу, после чего "Мицубиси" налетает на снежный вал», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».





В «Мицубиси» пострадала женщина, её увезли на скорой, добавили аваркомы.





«Мицубиси» налетел на снежный вал на обочине









Авария произошла недалеко от здания по адресу Толмачёвская, 25





Накануне утром в аварии на встречной полосе погибла водитель автомобиля Honda Logo, который выбросило под КАМАЗ.