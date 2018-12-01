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130 тысяч человек проголосовали за новое имя для новосибирского аэропорта

За имя, оказавшееся на первом месте, проголосовали больше 70%

Сейчас организаторы проекта подводят его итоги 
Сейчас организаторы проекта подводят его итоги 


30 ноября завершилось голосование за новые имена для аэропортов России — за имя Александра Покрышкина для новосибирского аэропорта Толмачёво проголосовало 72% человек.


Сейчас на сайте указано, что за выбор имени для новосибирского аэропорта проголосовало 130 тысяч 43 человека. 72% из них посчитали, что самое подходящее имя — это имя Александра Покрышкина. Пока это промежуточные данные.


«Финальное голосование завершено. Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование. Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала "Россия-1"», — сообщается на сайте голосования «Великие имена России».


Александр Покрышкин лидирует со значительным отрывом
Александр Покрышкин лидирует со значительным отрывом


Проект «Великие имена России» стартовал 11 октября: его организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам, в том числе и новосибирскому Толмачёво.

Прочтений: 9946

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