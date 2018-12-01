«Она была обледеневшая»: под Новосибирском спасли белую полярную сову

После того, как птица поправится, её увезут в тундру

Волонтёры полагают, что это молодой самец полярной совы





Под Новосибирском нашли необычную для региона белую полярную сову — самец был дезориентирован. Очевидец, который заметил птицу, поймал её и передал для спасения волонтёрам.





«Нашли его на Омском тракте — на трассе за аэропортом Толмачёво. Лежал в сугробе двое суток примерно», — рассказала корреспонденту НГС координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.





Очевидец, который поймал сову, возвращался с работы. Он рассказал волонтёрам, что два дня подряд проезжал мимо одного и того же места. В первый день он не остановился, хотя увидел очертания животного — он подумал, что ему показалось из-за метели. На второй день мужчина остановил машину.





«Сова была обледеневшая, снегом припорошенная. Начал за ней бегать — она от него», — передаёт рассказ очевидца координатор. Но в итоге водитель смог поймать птицу, и вчера ночью спаситель передал сову волонтёрам.





«Вероятнее всего, птица была сбита автомобилем, об этом говорит оставшийся с момента столкновения отёк, сбитая рана на крыле и дезориентация в пространстве. Несмотря на то, что птица не питалась около двух суток, она не истощена, но сильно обезвожена и имеются некоторые проблемы с ЖКТ, а также целое поселение эктопаразитов, разбегающихся в панике при обработке кожных покровов», — отмечается в сообщении центра. Алиса Богомолова пояснила, что сову мог сбить большой автомобиль, когда та перелетала через дорогу





Волонтёры предполагают, что птица — это молодой самец полярной совы.





Алиса Богомолова отметила, что сову будут лечить около месяца, а затем постараются вернуть в природу. У волонтёров есть знакомые, которые смогут увезти сову в Новый Уренгой.





Полярные совы крайне редко встречаются в Новосибирске, в практике Центра реабилитации были единицы.





«Один раз в Новосибирске привезли мёртвого самца, года три назад. В Кемерово один раз за всё время попадало, в Красноярске один раз. Это ненормально, что они до нас долетают, они гораздо севернее — в тундре: это Норильск, Новый Уренгой, Воркута», — отметила Алиса Богомолова. Полярная сова могла преодолеть большое расстояние в поисках еды.





На прошлой неделе в Новосибирске заметили краснокнижных бородатых неясытей — они также прилетели в город в поисках еды.