Три фуры и внедорожник попали в аварию: у «Скании» помята кабина, другой грузовик в кювете

В аварии пострадал водитель «Скании»





Сегодня утром, 1 декабря, в Чулымском районе Новосибирской области на скользкой дороге столкнулись три фуры и один легковой автомобиль.





«Рядом с селом Кабинетное столкнулись три фуры и внедорожник УАЗ. От удара тягач Scania получил заметные повреждения кабины, а его водителю потребовалась медицинская помощь», — сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».





По данным службы, у водителя сломана нога. Также очевидцы сообщают, что дорога скользкая.





Фура «Мерседес» съехала в кювет и сложилась





В начале недели НГС рассказывал о том, как на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области автомобиль «Шевроле» попытался обогнать КАМАЗ и устроил массовое ДТП.