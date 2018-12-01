Три фуры и внедорожник попали в аварию: у «Скании» помята кабина, другой грузовик в кювете
Одному водителю потребовалась помощь
Сегодня утром, 1 декабря, в Чулымском районе Новосибирской области на скользкой дороге столкнулись три фуры и один легковой автомобиль.
«Рядом с селом Кабинетное столкнулись три фуры и внедорожник УАЗ. От удара тягач Scania получил заметные повреждения кабины, а его водителю потребовалась медицинская помощь», — сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
По данным службы, у водителя сломана нога. Также очевидцы сообщают, что дорога скользкая.
В начале недели НГС рассказывал о том, как на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области автомобиль «Шевроле» попытался обогнать КАМАЗ и устроил массовое ДТП.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54», vk.com/act54