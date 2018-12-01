подробности

Три фуры и внедорожник попали в аварию: у «Скании» помята кабина, другой грузовик в кювете

Одному водителю потребовалась помощь

В аварии пострадал водитель «Скании»
В аварии пострадал водитель «Скании»


Сегодня утром, 1 декабря, в Чулымском районе Новосибирской области на скользкой дороге столкнулись три фуры и один легковой автомобиль.


«Рядом с селом Кабинетное столкнулись три фуры и внедорожник УАЗ. От удара тягач Scania получил заметные повреждения кабины, а его водителю потребовалась медицинская помощь», — сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».


По данным службы, у водителя сломана нога. Также очевидцы сообщают, что дорога скользкая.


Фура «Мерседес» съехала в кювет и сложилась
Фура «Мерседес» съехала в кювет и сложилась


В начале недели НГС рассказывал о том, как на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области автомобиль «Шевроле» попытался обогнать КАМАЗ и устроил массовое ДТП.

Прочтений: 800

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено