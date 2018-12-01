Лев в снегах: зоопарк опубликовал видео, на котором дурачится дикий хищник Сэм
Африканский лев прыгает за картонной коробкой и живописно падает в сугроб
Новосибирский зоопарк опубликовал забвный ролик с африканским львом Сэмом, который живёт в открытом заснеженном вольере.
На ролике длиной чуть больше минуты запечатлена игра дикого хищника, который подпрыгивает за картонной коробкой, а затем падает в сугроб.
«В Новосибирском зоопарке африканские львы содержатся c 50-х годов ХХ столетия. Сначала на зиму их переводили в зимний павильон. С 1968 года львы содержатся у нас на открытом воздухе круглый год, перепады температур составляют от +36 до –49°С. И взрослые львы, и малыши чувствуют себя зимой хорошо. На прогулки выходят даже в сильные морозы. За последние 50 лет в зоопарке родилось 80 львят», — отмечается на сайте зоопарка.
В октябре зоопарк публиковал ролик, на котором Сэм играл с тыквой и покрышкой.
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Елена Громкова
Видео и скриншот youtube.com, канал nsk zoo