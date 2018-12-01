Лучший бомбардир «Сибири» попал на Матч звёзд КХЛ
Никиту Михайлова выбрали представители лиги
Континентальная хоккейная лига объявила участников звездного уик-енда, который состоится 19 и 20 января 2019 года в Казани.
В эти дни сборные четырех дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день — в Матче звёзд КХЛ, который вновь пройдет в формате мини-турнира, передаёт ХК «Сибирь».
«По выбору КХЛ представлять "Сибирь" будет лучший бомбардир нашей команды 20-летний Никита Михайлов», — передаёт пресс-служба хоккейного клуба.
Никита Михайлов в этом сезоне четыре раза становился лучшим новичком недели в КХЛ. В первый раз это случилось в середине сентября, второй раз — в начале октября, а третий — в конце октября. Также Никита Михайлов признан лучшим новичком сентября.
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Елена Громкова
Фото hcsibir.ru