На вокзале в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK

Место концерта в Новосибирске не было известно





Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске на железнодорожном вокзале задержали участников группы IC3PEAK — сегодня они должны были дать концерт в городе.





Об этом корреспонденту НГС сообщил организатор новосибирского концерта.





Корреспондент НГС выясняет на месте подробности случившегося.





«Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены. На Колю насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск Главный», - сообщается на страницы группы IC3PEAK в соцсети «ВКонтакте»





Изначально концерт должен был пройти в лофт-парке «Подземка», однако руководство площадки отменило концерт 28 ноября. После этого музыканты сообщили, что место выступления переносится. Через некоторое время группа концерта была закрыта, а доступ, по словам тур-менеджера группы, был только у людей, купивших билет. Кроме того, 28 ноября перестал работать сайт группы.









До этого концерты группы были отменены в Казани и Перми. Перед концертом группы в Перми люди в штатском сперва опрашивали организатора мероприятия и проверяли у водителей документы. Через 15 минут после начала фанатов попросили покинуть здание — концерт отменили. Также сегодня стало известно об отмене концерта в Красноярске.