На вокзале в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK
Ранее в лофт-парке «Подземка» отказались проводить концерт группы
Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске на железнодорожном вокзале задержали участников группы IC3PEAK — сегодня они должны были дать концерт в городе.
Об этом корреспонденту НГС сообщил организатор новосибирского концерта.
Корреспондент НГС выясняет на месте подробности случившегося.
«Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены. На Колю насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск Главный», - сообщается на страницы группы IC3PEAK в соцсети «ВКонтакте»
Изначально концерт должен был пройти в лофт-парке «Подземка», однако руководство площадки отменило концерт 28 ноября. После этого музыканты сообщили, что место выступления переносится. Через некоторое время группа концерта была закрыта, а доступ, по словам тур-менеджера группы, был только у людей, купивших билет. Кроме того, 28 ноября перестал работать сайт группы.
До этого концерты группы были отменены в Казани и Перми. Перед концертом группы в Перми люди в штатском сперва опрашивали организатора мероприятия и проверяли у водителей документы. Через 15 минут после начала фанатов попросили покинуть здание — концерт отменили. Также сегодня стало известно об отмене концерта в Красноярске.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дмитрий Здорников, Елена Громкова
Скриншот youtube-канал IC3PEAK