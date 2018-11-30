В магазинах сети «Пятёрочка» появились лупы для внимательных покупателей

Торговцы говорят, что хотят помочь покупателям прочитать мелкие надписи на товарах

В торговом зале должно быть 5 луп в разных местах
В торговом зале должно быть 5 луп в разных местах


В магазинах сети «Пятёрочка» появились лупы, с помощью которых покупатели смогут разобрать надписи на этикетках мелким шрифтом, — сегодня увеличительные стёкла корреспондент НГС нашёл и в новосибирских магазинах сети.


О том, что в магазинах появились лупы, сегодня объявила пресс-служба компании X5 Retail Group — в каждом супермаркете должно быть по пять ручных увеличительных приборов. Аксессуары размещают в отделах с молочной продукцией, детским питанием и консервами, а также рядом с устройствами для проверки цен — прайс-чекерами.


С помощью лупы люди с недостаточно острым зрением смогут прочитать надписи мелким шрифтом 
С помощью лупы люди с недостаточно острым зрением смогут прочитать надписи мелким шрифтом 


Лупы действительно появились в новосибирских магазинах, убедился корреспондент НГС, посетив супермаркет на Максима Горького. Они выполнены из красного пластика и привязаны к полкам с помощью эластичных тросиков. Таким образом, чтобы прочитать надписи на большинстве товаров магазина, покупателю придется дойти с интересующим его товаром до ближайшей лупы.


Надписи мелким шрифтом нередко содержат информацию, которая может теоретически побудить посетителя магазина отказаться от покупки конкретного товара, — например состав продукта или реальный вес. Но ритейлеры идут на подобные шаги, чтобы выиграть в конкурентной борьбе с другими торговыми сетями. Так, например, в магазинах сети «Ашан» с самого начала работы этой компании в России на ценниках указывается не только цена единицы товара, но и стоимость одного килограмма, что затрудняет производителям манипулирование размером упаковки. 


«Пятёрочка» — четвёртая по количеству магазинов сеть в Новосибирске. По данным 2ГИС, в городе и пригородах у неё уже 101 магазин. У лидера розницы по числу магазинов — алтайской сети «Мария-Ра» — сегодня больше 200 торговых точек. 

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