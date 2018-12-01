Сколько живут с ВИЧ и почему грудное молоко опаснее шприцов. 8 фактов, которые надо знать всем

Вирус ВИЧ достаточно хорошо исследовали и подобрали терапию, с которой инфицированные люди могут прожить до старости





От иглы из почтового ящика ВИЧ не заразишься. С инфицированным можно обниматься, спать в одной постели и пить из одной кружки. Он может прожить до старости и умереть от чего угодно, но не от ВИЧ. Об этом в материалах Сети городских порталов не раз говорили ученые, врачи и сами люди, заражённые ВИЧ. Ответы на самые важные вопросы о вирусе мы собрали в один текст, который публикуем сегодня — во Всемирный день борьбы со СПИДом.





Прежде всего, разберемся с терминами. ВИЧ — это болезнь. Ученые и врачи разработали антиретровирусные препараты, с которыми зараженный человек может жить долгие годы. СПИД — это последняя стадия ВИЧ-инфекции, с ней умирают.





ВИЧ передаётся через грудное молоко, кровь и сперму







Самый вероятный способ — незащищенный секс: вирус присутствует в сперме и влагалищном секрете. Если партнер заражен и не принимает терапию, вероятность передать болезнь велика. В этом плане анальный секс опаснее вагинального — клетки прямой кишки поражаются быстрее. При незащищенном оральном сексе заразиться практически невозможно — вирус ВИЧ разрушит соляная кислота, которая содержится в ЖКТ.







Секс — самый вероятный способ заразиться ВИЧ, поэтому предохраняться нужно всегда





Заразиться можно через инфицированную кровь, которая попадает в организм здорового человека через повторно использованный шприц, нестерильные медицинские инструменты, оборудование для пирсинга или тату, которое должным образом не обрабатывалось.







Вирус ВИЧ может передаться с грудным молоком, реже — во время родов, когда ребенок контактирует с кровью и околоплодными водами.







Заразиться через поцелуи невозможно







ВИЧ не передается в быту: в бассейне, бане, сауне он не сохраняется. Можно есть и пить из общей посуды, пользоваться общим туалетом, ванной и постельным бельем. Невозможно заразиться через рукопожатия и поцелуи, пот и слезы, через чиханье и кашель.







Сложно подхватить ВИЧ от иглы — чтобы пошло заражение, нужно уколоться сразу, как только в ней останется свежая зараженная кровь. Гораздо дольше живут вирус гепатита или сифилис, ВИЧ в этом плане неустойчив.











Невозможно заразиться при переливании крови: доноров проверяют на ВИЧ, а после сдачи их кровь еще полгода хранится на станции переливания. Через шесть месяцев донор приходит и сдает анализ вновь, если результат отрицательный — кровь берут в работу.





Лучшая защита — презервативы и ЗОЖ





Врачи утверждают: никакой другой защиты от ВИЧ, кроме презервативов, нет. Поэтому рекомендуют ими пользоваться даже уверенным друг в друге партнерам. В остальных случаях рекомендации логичны: не употреблять наркотики, в больнице следить, чтобы шприцы и инструменты, которыми пользуются врачи, были стерильными.





ВИЧ-инфекцию покажет только анализ крови





Тесты на ВИЧ можно сдать в поликлинике, больнице или мобильном пункте тестирования





Сделать анализ можно за пять минут в любом медицинском учреждении, а также мобильных пунктах ВИЧ. Но есть один момент: заметен ли вирус? Диагностика далеко ушла, и сегодня самый короткий срок, через который можно разглядеть антитела, — это две недели. Но чаще всего на формирование уходит от двух месяцев до полугода. Поэтому врачи рекомендуют повторную сдачу крови через несколько месяцев.





ВИЧ можно не замечать годами





Резкие симптомы — это не про ВИЧ, вирус может жить в организме человека, совершенно себя не проявляя. Со временем иммунитет начнет слабнуть, клинические симптомы покажутся под маской других заболеваний — ОРВИ, краснухи, мононуклеоза, но чаще всего их может не быть вообще. Многие ВИЧ-инфицированные долгие годы не знают о своем диагнозе, а когда узнают, то не сразу его принимают. В том числе из-за этого в России стало много ВИЧ-диссидентов — людей, отрицающих заболевание и отказывающихся от лечения.





Вирус от матери может передаться ребенку вместе с грудным молоком





С ВИЧ живут до старости





Жизнь человека с ВИЧ особо не меняется. Единственное условие — контроль иммунолога и своевременная терапия. Продолжительность жизни зависит от того, какой образ ведет инфицированный: если он употребляет наркотики, то срок жизни сократится до 1–3 лет. Если человек следит за собой и принимает препараты, заболевание протекает медленно — дожить можно и до 70 лет, а умереть от болезней, не связанных с ВИЧ (инфаркты, инсульты и так далее).





ВИЧ-инфицированные могут ездить в общественном транспорте, пользоваться бассейном, баней, бытовые контакты к заражению не приводят. Комар при укусе тоже не заразит. Сколько проживёт инфицированный ребёнок, будет зависеть от приёма препаратов и образа жизни. Сегодня дети, которые родились в 90-е от инфицированных матерей, получили образование вместе со сверстниками и живут нормальной жизнью.





Терапию назначает врач, он же может прервать её





Врач изучит вирусную нагрузку и определит время, когда необходимо назначат антиретровирусные препараты. С терапией ВИЧ-инфицированные могут жить полноценной жизнью и достаточно долго, но излечения не будет — терминальная стадия неизбежна. Препараты достаточно токсичные, имеют много побочных эффектов, они бывают настолько тяжёлыми, что врач может отменить часть, однако полностью завершать терапию он не будет.





За границей ВИЧ-терапию проходят даже здоровые





В Европе и США отношение к болезни и людям с ней давно трансформировалось: ВИЧ не вызывает панику. Более того, здоровые люди, склонные бывать в кругах инфицированных, приветствуют незащищенные контакты, осознавая риски. Некоторые принимают антиретровирусные препараты для профилактики — как утренние витамины. Дело, конечно, спорное: от заражения такая «профилактика» не спасёт.