Крым, президент и война: городские власти потратят 5 миллионов на обучение детей патриотизму

В наборы войдут диски про Крым, Арктику и войны, а также портрет президента России

Муниципальное учреждение «Юниор», принадлежащее властям Новосибирска, заказало 241 учебный комплект для воспитания патриотизма — в наборы войдут диски с материалами о Крыме, Арктике и войнах, а также портрет президента России.







Согласно документам, опубликованным сегодня на сайте госзакупок, на 241 комплект «Патриотическое воспитание» потратят 4,8 миллиона рублей. Закупка проводится у единственного поставщика, а заказчиком выступает муниципальное учреждение «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи "Юниор"».





Как сообщил корреспонденту НГС сотрудник «Юниора», отказавшийся представляться, комплекты будут переданы в школы — по одному-два комплекта на учебное заведение.





«Это закупается целевая программа по патриотическому воспитанию детей. <...> Это же своего рода, как сказать, там наглядные пособия есть плюс диски, программное обеспечение, то есть это именно будет в конкретной школе, конкретном классе устанавливаться на компьютер и преподаваться детям», — пояснили в «Юниоре».





Согласно документам закупки, комплекты должны включать в себя DVD-диски «Крым и Россия — одна судьба», «Освоение Арктики» и «Войны и Победы», плакаты этих учебных пособий, а также символику РФ — герб, флаг и портрет президента РФ.





По словам сотрудника муниципального учреждения, комплект понравился сотрудникам «Юниора».





«Это очень хорошие комплекты, что очень хорошо, что будет детям это преподаваться. Там всё очень наглядно, красиво, интересно, в доступной форме», — уверены в «Юниоре».





В середине октября в Новосибирск с концертом приезжал певец-патриот Денис Майданов — он бесплатно выступил на площади Ленина в честь Дня народного единства.