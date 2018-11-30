Крым, президент и война: городские власти потратят 5 миллионов на обучение детей патриотизму
Каждой школе выдадут по комплекту юного патриота
Муниципальное учреждение «Юниор», принадлежащее властям Новосибирска, заказало 241 учебный комплект для воспитания патриотизма — в наборы войдут диски с материалами о Крыме, Арктике и войнах, а также портрет президента России.
Согласно документам, опубликованным сегодня на сайте госзакупок, на 241 комплект «Патриотическое воспитание» потратят 4,8 миллиона рублей. Закупка проводится у единственного поставщика, а заказчиком выступает муниципальное учреждение «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи "Юниор"».
Как сообщил корреспонденту НГС сотрудник «Юниора», отказавшийся представляться, комплекты будут переданы в школы — по одному-два комплекта на учебное заведение.
«Это закупается целевая программа по патриотическому воспитанию детей. <...> Это же своего рода, как сказать, там наглядные пособия есть плюс диски, программное обеспечение, то есть это именно будет в конкретной школе, конкретном классе устанавливаться на компьютер и преподаваться детям», — пояснили в «Юниоре».
Согласно документам закупки, комплекты должны включать в себя DVD-диски «Крым и Россия — одна судьба», «Освоение Арктики» и «Войны и Победы», плакаты этих учебных пособий, а также символику РФ — герб, флаг и портрет президента РФ.
По словам сотрудника муниципального учреждения, комплект понравился сотрудникам «Юниора».
«Это очень хорошие комплекты, что очень хорошо, что будет детям это преподаваться. Там всё очень наглядно, красиво, интересно, в доступной форме», — уверены в «Юниоре».
В середине октября в Новосибирск с концертом приезжал певец-патриот Денис Майданов — он бесплатно выступил на площади Ленина в честь Дня народного единства.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова