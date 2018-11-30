«Открыл окно — газ в лицо»: водитель Яндекс.Такси распылил баллончик на дороге у «МЕГИ»

Он объяснил НГС мотивы своего поступка

Водитель Яндекс.Такси рассказал, что пытался защитить себя и своего пассажира
Водитель Яндекс.Такси рассказал, что пытался защитить себя и своего пассажира


Новосибирец пожаловался на то, что водитель машины с логотипом Яндекс.Такси подрезал его, а после из окна распылил газовый баллончик ему в лицо.


Это случилось в четверг, 29 ноября, около 22:30 в районе СТЦ «МЕГА», сообщил пострадавший водитель грузового микроавтобуса Toyota Town Ace, попросивший не указывать его имя и фамилию.


По словам водителя «Тойоты», ему нужно было выехать с Ватутина на Советское шоссе, поэтому он не стал подниматься на мост возле «МЕГИ», а собирался объехать его справа. В это время слева от него ехала машина с логотипом Яндекс.Такси.


«Он ехал по движению на этот горбатый мост, а потом уже в последний момент <…> направо на меня поворачивает. Я допустил экстренное торможение, и пришлось мне в правый ряд уйти», — описал ситуацию водитель микроавтобуса.


После этого, рассказывает пострадавший, он обогнал такси по правому ряду, перестроился в его полосу и поехал впереди. Тогда водитель Яндекс.Такси стал опережать его справа. Когда микроавтобус с правым рулём и легковушка с левым поравнялись, водитель микроавтобуса, по его версии, решил, что таксист собирается ему что-то сказать, и открыл окно.


Но никакого спора, по его словам, не было: ни он сам, ни водитель Яндекс.Такси ничего друг другу не говорили. 


«Я не выходил из машины, не угрожал ему. Я просто открыл окно — и мне сразу струя газа в лицо», — пояснил водитель микроавтобуса.


Затем распыливший баллончик таксист нажал на газ и уехал. Сам пострадавший решил не останавливаться посреди дороги и ехал ещё около 2 минут.


«Кожу на лице щиплет, глаза режет. Глаз сразу один перестал видеть, правый, которым я был поближе к нему. В левый он не совсем попал, поэтому одним глазом я ещё мог видеть», — рассказал водитель Toyota Town Ace.


Позже он припарковался возле магазина у Винаповского моста и вышел из машины, чтобы обтереться снегом и постоять на улице.


Водитель микроавтобуса добавил, что запомнил номер машины, поэтому после случившегося оставил жалобу на сайте Яндекс.Такси. В ответ ему пришло SMS от сервиса, в котором сообщалось, что автомобиль с таким госномером числится в таксопарке индивидуального предпринимателя из Новосибирска. Но телефон бизнесмена, указанный в сообщении, оказался недоступен.


Пострадавший добавил, что в полицию не обращался, но хотел бы сообщить в таксопарк о действиях водителя и добиться того, чтобы его наказали.


«Я считаю, газовый баллончик — это средство самообороны, <…> когда на тебя нападают, какие-то действия делают противоправные против тебя. Я таких действий абсолютно не делал. Во-первых, сначала меня подрезали. А во-вторых, ну ладно я бы вышел, начал ругаться, вытягивать [таксиста] из машины или ещё что-то. Я этого ничего не делал. Я сидел в машине за рулём, просто открыл окно, и всё — мне струя газа [в лицо], как бы, знаете, месть такая подлая», — возмущается водитель микроавтобуса.


Представитель сервиса Яндекс.Такси предоставил НГС контакты водителя, на которого пожаловался водитель Town Ace, — он объяснил свой поступок.


Водитель, попросивший не указывать его личные данные, рассказал, что вёз пассажира в Северо-Чемской жилмассив. Возле моста он заранее включил поворотник и стал уходить вправо на низкой скорости — около 40 километров в час. При этом, по мнению таксиста, он оставил ехавшему справа водителю достаточно места.


«Я предоставил ему столько места, что он легко мог проехать на своей "Тойоте". Там КАМАЗ, извините меня, проедет», — считает таксист.


Затем, по его словам, водитель «Тойоты» начал ему сигналить.


«Я на это никак не отреагировал. После чего он <…> меня обогнал, резко влево руль выкрутил и по тормозам нажал. 


Я еле успел оттормозиться и уйти вправо от него. Далее на светофоре он начал открывать окно, что-то кричать, дверь открывать. Я посчитал, что он неадекватный», — пояснил таксист.


Водитель такси добавил, что машины перед ним ещё в это время стояли на светофоре. Тогда он решил распылить струйный перцовый баллончик, так как не знал, что ещё предпринять для своей безопасности и безопасности своего пассажира. По версии таксиста, он опасался, что водитель «Тойоты» может перейти к активным действиям, например, разобьёт стекло в машине.


«Я не знаю, что от таких людей ожидать, которые на дороге подрезают и резко по тормозам бьют. И в целях самообороны я применил газовый баллончик», — сообщил таксист.


Он подтвердил, что сразу после этого уехал с места происшествия, так как сомневался в адекватности водителя «Тойоты».


«Мне что с ним, разговаривать? Он в два раза меня больше», — добавил таксист.


В прошлом месяце в неприятную ситуацию попал представитель другой службы такси: два вооружённых пассажира напали на водителя, засунули его в багажник и поехали кататься по городу.

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