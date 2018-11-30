Lexus поднял цены на популярные внедорожники RX и LX

Lexus LX прибавил в цене 70 тысяч рублей

Lexus скорректировал прайс-листы на свой модельный ряд — самые популярные в Новосибирске внедорожники RX и LX подорожали на несколько десятков тысяч рублей.







«В среднем на 2–3%. RX 300 переднеприводной стоит 2 937 000 рублей, на 35 тысяч подорожал. На LX 570 базовая цена идёт от 6 717 000 рублей, цена выросла на 70 тысяч рублей. И это не предел, ближайшее повышение цен — это январь. Как минимум это будет увеличение ставки НДС на 2%», — рассказала НГС руководитель отдела продаж компании «Восток Моторс» Юлия Голишевская (официальный дилер Lexus в Новосибирске).





Прибавили в цене и другие модели марки: седаны ES, кроссоверы GX и NX. Их стоимость выросла на 26–53 тысячи рублей. Последнее повышение цен на автомобили Lexus происходило в сентябре текущего года.





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