Lexus поднял цены на популярные внедорожники RX и LX
Lexus RX приблизился к 3 миллионам
Lexus скорректировал прайс-листы на свой модельный ряд — самые популярные в Новосибирске внедорожники RX и LX подорожали на несколько десятков тысяч рублей.
«В среднем на 2–3%. RX 300 переднеприводной стоит
Прибавили в цене и другие модели марки: седаны ES, кроссоверы GX и NX. Их стоимость выросла на 26–53 тысячи рублей. Последнее повышение цен на автомобили Lexus происходило в сентябре текущего года.
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой