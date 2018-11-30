Новосибирцы устроили давку в бургерной Тимати

Чтобы съесть булку с котлетой модного бренда, люди стояли в проходах

Основная «фишка» заведения — чёрные перчатки, которые выдают клиентам вместе с бургерами
Основная «фишка» заведения — чёрные перчатки, которые выдают клиентам вместе с бургерами


Вечером в пятницу, 30 ноября, на улице Ленина в центре Новосибирска начала работать закусочная Black Star Burger.


Бургерная Black Star заняла часть одноэтажного здания, встроенного между офисной 12-этажкой и «Универсамом». Здесь же ранее открылся магазин одежды марки Black Star.


Как ранее заявили НГС в столичном офисе Black Star Burger, заведение в Новосибирске компания открывает самостоятельно, без помощи местных партнёров.


Некоторые бургеры в заведении выносят со спецэффектами 
Некоторые бургеры в заведении выносят со спецэффектами 


Сообщения, из которых можно было понять, что Black Star Burger уже начал работать в Новосибирске, появились сегодня в официальных аккаунтах бренда в сети VK и Instagram. 


«Уже сегодня мы откроем двери первого за Уралом ресторана Black Star Burger», — было сказано в опубликованном ранним утром посте, а внизу указано время работы закусочной — с 11:00. Приходившие по указанному адресу люди встречали закрытые двери и объявление, обещавшее начало работы только в 20:00.


В закусочной было людно, как на модной тусовке
В закусочной было людно, как на модной тусовке


Первые посетители в заведении, впрочем, появились уже после 18:00, и уже в половине седьмого вечера зал был набит под завязку — приходившие люди вынуждены были стоять в проходах, ожидая, пока освободится место. За столами, которые обычно предназначены для четверых человек, сидело по шесть посетителей. 


Бургеры в закусочной стоят от 195 до 699 рублей
Бургеры в закусочной стоят от 195 до 699 рублей


В меню Black Star Burger 11 видов бургеров от 195 до 699 рублей. Большинство позиций помечены на табло знаком «халяль», то есть они разрешены мусульманам. Самое дешёвое блюдо меню, помимо закусок, — хот-дог за 160 рублей. 


В первый вечер работы за обычными столами для четверых умещалось шесть человек
В первый вечер работы за обычными столами для четверых умещалось шесть человек


Black Star Burger — проект столичного предпринимателя Юрия Левитаса, который привлёк для его раскрутки в качестве партнёра и официального лица бренда известного музыканта Тимати. Первый ресторан открылся в Москве на Новом Арбате. Самой известной его особенностью стали чёрные перчатки, которые выдаются посетителям вместе с бургерами.


Black Star Burger — не единственный известный проект столичных рестораторов, который стартовал в этом году в Новосибирске. Ранее, в сентябре, тоже на улице Ленина заработал ресторан сети столичной ресторанной группы Аркадия Новикова под названием «Сыроварня». 

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