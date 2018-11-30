Новосибирцы устроили давку в бургерной Тимати
Чтобы съесть булку с котлетой модного бренда, люди стояли в проходах
Вечером в пятницу, 30 ноября, на улице Ленина в центре Новосибирска начала работать закусочная Black Star Burger.
Бургерная Black Star заняла часть одноэтажного здания, встроенного между офисной 12-этажкой и «Универсамом». Здесь же ранее открылся магазин одежды марки Black Star.
Как ранее заявили НГС в столичном офисе Black Star Burger, заведение в Новосибирске компания открывает самостоятельно, без помощи местных партнёров.
Сообщения, из которых можно было понять, что Black Star Burger уже начал работать в Новосибирске, появились сегодня в официальных аккаунтах бренда в сети VK и Instagram.
«Уже сегодня мы откроем двери первого за Уралом ресторана Black Star Burger», — было сказано в опубликованном ранним утром посте, а внизу указано время работы закусочной — с 11:00. Приходившие по указанному адресу люди встречали закрытые двери и объявление, обещавшее начало работы только в 20:00.
Первые посетители в заведении, впрочем, появились уже после 18:00, и уже в половине седьмого вечера зал был набит под завязку — приходившие люди вынуждены были стоять в проходах, ожидая, пока освободится место. За столами, которые обычно предназначены для четверых человек, сидело по шесть посетителей.
В меню Black Star Burger 11 видов бургеров от 195 до 699 рублей. Большинство позиций помечены на табло знаком «халяль», то есть они разрешены мусульманам. Самое дешёвое блюдо меню, помимо закусок, — хот-дог за 160 рублей.
Black Star Burger — проект столичного предпринимателя Юрия Левитаса, который привлёк для его раскрутки в качестве партнёра и официального лица бренда известного музыканта Тимати. Первый ресторан открылся в Москве на Новом Арбате. Самой известной его особенностью стали чёрные перчатки, которые выдаются посетителям вместе с бургерами.
Black Star Burger — не единственный известный проект столичных рестораторов, который стартовал в этом году в Новосибирске. Ранее, в сентябре, тоже на улице Ленина заработал ресторан сети столичной ресторанной группы Аркадия Новикова под названием «Сыроварня».
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Стас Соколов
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