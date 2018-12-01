В Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте

Цены выросли на 2–3 рубля на разных видах транспорта

Самым дешёвым по-прежнему будет проезд в троллейбусах и трамваях
Самым дешёвым по-прежнему будет проезд в троллейбусах и трамваях


Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске изменились цены на проезд в общественном транспорте — они поднялись на 2–3 рубля.


Теперь поездка в метро стоит 22 рубля (было 20 рублей), в трамваях и троллейбусах — 21 рубль (было 18 рублей), в автобусах — 22 рубля (было 19 рублей).


Окончательные тарифы назвали 13 ноября. В тот день глава областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров уточнил, что срок действия новых тарифов — не меньше года. После этого департамент будет анализировать работу транспортных предприятий. 


По его словам, перевозчики просили больше. «Заявка метрополитена — 31 рубль 90 копеек, «Горэлектротранспорта» — 24 рубля 22 копейки. По перевозчикам было даже порядка 56 рублей и больше», — рассказывал Асмодьяров. 


В автобусах и метро проезд подорожал до 22 рублей
В автобусах и метро проезд подорожал до 22 рублей


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