На границе поймали фуру с 20 тоннами рыбы и икры — деликатесы остались в Новосибирской области

Теперь это хранится на складе, а водителя отпустили

Водитель пытался вывезти из области почти 20 тонн горбуши
Водитель пытался вывезти из области почти 20 тонн горбуши

Сегодня, 30 ноября, в Карасукском районе области сотрудники Сибирской оперативной таможни вместе с ФСБ России Новосибирской области задержали 21 тонну груза — водитель фуры пытался вывезти в Казахстан более 19,5 тонны горбуши и 1 тонну красной икры.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, конфискованный товар был отправлен на склад. 


«Будет там находиться до передачи дела [в МВД], ведутся следственные действия. Икра была расфасована в 62 пластиковых контейнера по 14 и 26,4 кг, рыба — упакована в 950 мешков из плотной бумаги», — уточнили в пресс-службе таможни.


В пресс-службе рассказали, что во время проверки груза водитель предоставил сотрудникам таможни фальшивые документы. «Вместо ветеринарного сертификата установленного образца он предоставил свидетельства, полученные от преступников. В ходе проверки установлено, что документы содержат недостоверные сведения. Водитель не задержан», — пояснили в ведомстве. 



Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.


В начале августа в Новосибирске вынесли приговор гражданину Казахстана, который пытался дать взятку таможенникам, — теперь ему придётся заплатить штраф в размере 3 миллионов рублей. 

Прочтений: 809

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено