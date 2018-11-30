На границе поймали фуру с 20 тоннами рыбы и икры — деликатесы остались в Новосибирской области

Теперь это хранится на складе, а водителя отпустили

Водитель пытался вывезти из области почти 20 тонн горбуши

Сегодня, 30 ноября, в Карасукском районе области сотрудники Сибирской оперативной таможни вместе с ФСБ России Новосибирской области задержали 21 тонну груза — водитель фуры пытался вывезти в Казахстан более 19,5 тонны горбуши и 1 тонну красной икры.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, конфискованный товар был отправлен на склад.





«Будет там находиться до передачи дела [в МВД], ведутся следственные действия. Икра была расфасована в 62 пластиковых контейнера по 14 и 26,4 кг, рыба — упакована в 950 мешков из плотной бумаги», — уточнили в пресс-службе таможни.





В пресс-службе рассказали, что во время проверки груза водитель предоставил сотрудникам таможни фальшивые документы. «Вместо ветеринарного сертификата установленного образца он предоставил свидетельства, полученные от преступников. В ходе проверки установлено, что документы содержат недостоверные сведения. Водитель не задержан», — пояснили в ведомстве.









Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.







В начале августа в Новосибирске вынесли приговор гражданину Казахстана, который пытался дать взятку таможенникам, — теперь ему придётся заплатить штраф в размере 3 миллионов рублей.