На границе поймали фуру с 20 тоннами рыбы и икры — деликатесы остались в Новосибирской области
Теперь это хранится на складе, а водителя отпустили
Сегодня, 30 ноября, в Карасукском районе области сотрудники Сибирской оперативной таможни вместе с ФСБ России Новосибирской области задержали 21 тонну груза — водитель фуры пытался вывезти в Казахстан более 19,5 тонны горбуши и 1 тонну красной икры.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, конфискованный товар был отправлен на склад.
«Будет там находиться до передачи дела [в МВД], ведутся следственные действия. Икра была расфасована в 62 пластиковых контейнера по 14 и 26,4 кг, рыба — упакована в 950 мешков из плотной бумаги», — уточнили в пресс-службе таможни.
В пресс-службе рассказали, что во время проверки груза водитель предоставил сотрудникам таможни фальшивые документы. «Вместо ветеринарного сертификата установленного образца он предоставил свидетельства, полученные от преступников. В ходе проверки установлено, что документы содержат недостоверные сведения. Водитель не задержан», — пояснили в ведомстве.
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
В начале августа в Новосибирске вынесли приговор гражданину Казахстана, который пытался дать взятку таможенникам, — теперь ему придётся заплатить штраф в размере 3 миллионов рублей.
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Дмитрий Здорников
Скриншот видео
Видео канала Сибирского таможенного управления на youtube.com