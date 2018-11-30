Чаще секс, чем наркотики: врачи предупредили новосибирцев о высоких рисках заболеть ВИЧ

Медики надеются остановить распространение ВИЧ среди самых рискующих новосибирцев

Врачи предупредили, что практически каждый новосибирец рискует заболеть ВИЧ
Врачи предупредили, что практически каждый новосибирец рискует заболеть ВИЧ

Эпидемия ВИЧ в Новосибирской области изменила характер — половой путь передачи инфекции стал более распространённым, чем наркотики. Теперь рискуют заболеть всё больше людей из так называемых социально благополучных групп.


«Я не могу не отметить, что всё-таки изменилась эпидемия за эти годы, и в этом году по итогам трёх кварталов мы регистрируем превалирование полового пути передачи. То есть если изначально <…> чаще всего инфицировались люди при парентеральном (внутривенном. — Прим. ред.) употреблении психоактивных веществ с немедицинской целью, то сейчас эти пути передачи выравниваются.


Что это значит? Да, на самом деле эпидемия перешла в социально благополучную группу», 


— рассказала сегодня главный региональный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Елена Фаст.


Врач уточнила, что среди заболевших ВИЧ — довольно большой процент молодых женщин фертильного возраста. Причём, по её словам, растёт и количество женщин, которые получили отрицательный результат на ВИЧ в начале беременности, но в какой-то момент их партнёр оказался инфицирован — и заразил её вместе с ребёнком.


При этом, по словам инфекционистов, в Новосибирской области крайне низок процент ВИЧ-инфицирования среди несовершеннолетних — это единичные случаи.


«Сегодня вопрос стоит в разряде профилактики: информировать мы должны всё население, но сегодня с тестированием мы должны попасть в группы риска — туда, куда мы ещё не можем попасть. 


Мы очень надеемся, что некоммерческие сообщества, которые с нами работают, помогут нам зайти в те группы людей с рискованным поведением. Мы сегодня говорим о лицах, употребляющих наркотики, наркотические вещества. Это люди, которые имеют секс с мужчинами, это сегодня лица, оказывающие коммерческие секс-услуги. 


То есть те закрытые контингенты, которые безусловно формируют тот неугасающий источник инфицирования, поэтому сегодня нам нужно работать ещё с этой группой населения», — добавила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.


Сегодня врачи также рассказали, что Новосибирская область вышла на первое место в стране по новым случаям ВИЧ.

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