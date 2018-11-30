Чаще секс, чем наркотики: врачи предупредили новосибирцев о высоких рисках заболеть ВИЧ

Врачи предупредили, что практически каждый новосибирец рискует заболеть ВИЧ

Эпидемия ВИЧ в Новосибирской области изменила характер — половой путь передачи инфекции стал более распространённым, чем наркотики. Теперь рискуют заболеть всё больше людей из так называемых социально благополучных групп.







«Я не могу не отметить, что всё-таки изменилась эпидемия за эти годы, и в этом году по итогам трёх кварталов мы регистрируем превалирование полового пути передачи. То есть если изначально <…> чаще всего инфицировались люди при парентеральном (внутривенном. — Прим. ред.) употреблении психоактивных веществ с немедицинской целью, то сейчас эти пути передачи выравниваются.







Что это значит? Да, на самом деле эпидемия перешла в социально благополучную группу»,





— рассказала сегодня главный региональный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Елена Фаст.







Врач уточнила, что среди заболевших ВИЧ — довольно большой процент молодых женщин фертильного возраста. Причём, по её словам, растёт и количество женщин, которые получили отрицательный результат на ВИЧ в начале беременности, но в какой-то момент их партнёр оказался инфицирован — и заразил её вместе с ребёнком.







При этом, по словам инфекционистов, в Новосибирской области крайне низок процент ВИЧ-инфицирования среди несовершеннолетних — это единичные случаи.







«Сегодня вопрос стоит в разряде профилактики: информировать мы должны всё население, но сегодня с тестированием мы должны попасть в группы риска — туда, куда мы ещё не можем попасть.





Мы очень надеемся, что некоммерческие сообщества, которые с нами работают, помогут нам зайти в те группы людей с рискованным поведением. Мы сегодня говорим о лицах, употребляющих наркотики, наркотические вещества. Это люди, которые имеют секс с мужчинами, это сегодня лица, оказывающие коммерческие секс-услуги.





То есть те закрытые контингенты, которые безусловно формируют тот неугасающий источник инфицирования, поэтому сегодня нам нужно работать ещё с этой группой населения», — добавила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.







Сегодня врачи также рассказали, что Новосибирская область вышла на первое место в стране по новым случаям ВИЧ.

