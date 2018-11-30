Встали пораньше: пробки достигли максимального уровня ещё до конца рабочего дня

Самая длинная пробка растянулась на 11 километров

Очевидцы называют главной причиной большого затора на Большевистской фуру, которую пришлось вытаскивать из кювета
Очевидцы называют главной причиной большого затора на Большевистской фуру, которую пришлось вытаскивать из кювета


Сегодня днём, 30 ноября, 10-балльные пробки были зафиксированы в городе до традиционного вечернего часа пик.


Яндекс отметил, что пробки достигли максимального значения в 16:09.


Самая большая пробка в городе составила 11 километров — она протянулась от Бугринского моста по Большевистской, Фабричной и Владимировской до улицы Дуси Ковальчук.


По словам очевидцев, возле моста утром в кювет ушла фура, а приехавший вызволять её автокран занял дополнительные полосы на дороге.


Самая длинная пробка сегодня протянулась на 11 километров
Самая длинная пробка сегодня протянулась на 11 километров


Несколькими часами ранее сложная пробка собралась на Красном проспекте от площади Калинина до площади Ленина — на перекрёстке с Орджоникидзе не работал светофор.

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