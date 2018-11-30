Встали пораньше: пробки достигли максимального уровня ещё до конца рабочего дня
Самая длинная пробка растянулась на 11 километров
Сегодня днём, 30 ноября, 10-балльные пробки были зафиксированы в городе до традиционного вечернего часа пик.
Яндекс отметил, что пробки достигли максимального значения в 16:09.
Самая большая пробка в городе составила 11 километров — она протянулась от Бугринского моста по Большевистской, Фабричной и Владимировской до улицы Дуси Ковальчук.
По словам очевидцев, возле моста утром в кювет ушла фура, а приехавший вызволять её автокран занял дополнительные полосы на дороге.
Несколькими часами ранее сложная пробка собралась на Красном проспекте от площади Калинина до площади Ленина — на перекрёстке с Орджоникидзе не работал светофор.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС