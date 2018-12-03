Мало насчитали: власти оценили дома, попадающие под снос из-за четвёртого моста

Под снос на левом берегу попало 84 частных дома

Жильцы домов в зоне строительства четвёртого моста на левом берегу Новосибирска начали получать протоколы оценки своего имущества — они недовольны деньгами, которые им предлагают за снос.





Экспертизу в ноябре начало проводить ГКУ «Мост», которое готовит строительную площадку в Ленинском районе Новосибирска, — там под снос попали 84 частных дома. Со слов их жильцов, суммы, которые им предлагают, сильно занижены.





«Стоимость сотки оценили в 210 тысяч — это у всех так, — рассказала жительница одного из домов по улице Большой Любовь Федотова. — [Соседка] Ксения получила документы: у неё дом, единственное, что после пожара, его оценили в 87 тысяч рублей (дом площадью 43,7 кв. м. — Прим. ред.). Оценщики пишут, что 80% износа. Но комнаты там некоторые подвосстановили, в принципе, если вложиться в тысяч 100, то там жить можно. <...> Даже если бы его в тысяч 200 бы оценили, мне кажется, это было бы более адекватно».





По словам Любови, у многих жителей домов, попавших под снос, возникают вопросы об оценке стоимости земли — они считают, что она гораздо выше той, которую насчитали власти.





«На той стороне Большой, что ближе к ТЭЦ-2 [где дома не попадают в зону строительства], там одна девушка для суда делала независимую оценку, и ей сотку земли оценили в 430 тысяч. И у нас те, что идут под мост, — 210 тысяч. Почему такая разница в стоимости? Больше, чем два в раза идёт», — возмущается девушка.







По её словам, оценку проводило ГКУ «Мост», наняв по конкурсу независимую организацию, которая считает стоимость земли другим способом. В ближайшие дни жители улицы хотят обнародовать оценки, которые они получили, заказать независимую оценку своими силами и, если разница окажется большой, идти в прокуратуру и суд.





ГКУ «Мост» планирует рассчитаться с жителями и снести их дома в течение двух лет, а строительные работы начали ещё в сентябре — прямо под окнами домов.