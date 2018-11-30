Барнаульская компания выпустила для новосибирцев календарь со станками и полуобнажёнными девушками

Модели в экстремально коротких шортах позируют около станков и берут в руки инструменты

Съёмки шли на заводе два дня — с раннего утра и до ночи
Съёмки шли на заводе два дня — с раннего утра и до ночи


Группа компаний «Тонар» из Барнаула, которая занимается производством рыболовных и охотничьих товаров, выпустила календарь с обнажёнными моделями. Их намерены вручить клиентам из Новосибирска.


НГС публикует фото всех девушек, символизирующих 12 месяцев следующего года.


В группе компаний уточнили, что моделей и атрибуты для съёмки подбирали месяц, в это же время прорабатывали идеи 
В группе компаний уточнили, что моделей и атрибуты для съёмки подбирали месяц, в это же время прорабатывали идеи 


Неделю календарь готовили к печати, а после две недели его печатали в типографии
Неделю календарь готовили к печати, а после две недели его печатали в типографии


На листах календаря изображены девушки, а внизу подписано название оборудования, возле которого они позируют
На листах календаря изображены девушки, а внизу подписано название оборудования, возле которого они позируют


В календарь попало и фото с резиновыми лодками
В календарь попало и фото с резиновыми лодками


Календарь напечатали для клиентов компании
Календарь напечатали для клиентов компании


Календари с обнажёнными моделями выпускают и другие компании — например неоднократно это делал ЦФТ.


На этой неделе НГС рассказывал о другом календаре на 2019 год — специалист по паукам Галина Азаркина опубликовала календарь с фотографиями пауков-котиков

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