Барнаульская компания выпустила для новосибирцев календарь со станками и полуобнажёнными девушками
Модели в экстремально коротких шортах позируют около станков и берут в руки инструменты
Группа компаний «Тонар» из Барнаула, которая занимается производством рыболовных и охотничьих товаров, выпустила календарь с обнажёнными моделями. Их намерены вручить клиентам из Новосибирска.
НГС публикует фото всех девушек, символизирующих 12 месяцев следующего года.
Календари с обнажёнными моделями выпускают и другие компании — например неоднократно это делал ЦФТ.
На этой неделе НГС рассказывал о другом календаре на 2019 год — специалист по паукам Галина Азаркина опубликовала календарь с фотографиями пауков-котиков.
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Елена Громкова
Фото предоставлены ГК «Тонар»