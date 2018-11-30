В метро заметили пассажира в костюме Деда Мороза
Он бродил по переходу и звал Снегурочку
Сегодня днём, 30 ноября, в районе площади Карла Маркса прохожие заметили мужчину, одетого в костюм Деда Мороза.
«Дедушка Мороз был замечен в метро на Маркса, он [Дед Мороз] спокойно шел на улицу <…>, говорил: "Где моя Снегурочка?"», — рассказал корреспонденту НГС проходивший мимо студент Александр Михайлов.
Позже Деда Мороза видели и жители Затулинского жилмассива — там он гулял в районе остановки «Бульвар».
Новосибирск продолжает готовиться к Новому году — пару дней назад на площади Ленина появились первые ледяные блоки, из которых вскоре построят снежный городок. А 1 декабря в Новосибирске начнут работать ёлочные базары — НГС составил для читателей карту легальных ёлочных базаров.
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Маша Вьюн
Фото Александра Михайлова