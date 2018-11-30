Украли полмиллиарда, вернут миллион: бывших руководителей нефтебазы отправили в колонию

Топ-менеджеры, укравшие полмиллиарда, получили реальный срок

В Новосибирске вынесли приговор двоим топ-менеджерам нефтебазы «Красный Яр», которых обвинили в хищении 500 миллионов рублей, — их отправят в колонию.





Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, приговор вынесли сегодня, 30 ноября, в Железнодорожном суде топ-менеджерам компании — 36-летним Максиму Зеленскому и Алексею Петровичеву. Их признали виновными по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).





Суд установил, что в конце 2014 – начале 2015 года они работали заместителями гендиректора нефтебазы и, обманув гендиректора, похитили у компании больше полумиллиарда рублей.





«Злоумышленники похитили денежные средства ОАО Нефтебаза "Красный Яр" под видом фиктивной кредиторской задолженности перед подконтрольной им организацией ООО "Камом", образовавшейся путем внесения в программу "1С" ложных сведений о якобы имевших место поставках топлива данной организацией», — сообщили на сайте областной прокуратуры.





Суд приговорил топ-менеджеров компании к 4,5 года колонии и штрафу в 500 тысяч рублей каждому.





Махинации на одной из крупнейших российских нефтебаз сотрудники ФСБ нашли весной 2015 года — после этого она обанкротилась, а в начале этого года из Новосибирска ушла сеть АЗС «Красный Яр».