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Украина запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Рассказываем, чем соседнее государство обосновало такие меры

Трудности для россиян с въездом на Украину начались после конфликта в Керченском проливе
Трудности для россиян с въездом на Украину начались после конфликта в Керченском проливе


Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщает ТАСС.


Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, что въезд на территорию страны ограничили для иностранцев, «в первую очередь для граждан Российской Федерации». На пропускных пунктах усилены меры контроля.


Верховная рада Украины 26 ноября утвердила введение военного положения в 10 областях страны, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. Ввести военное положение предложил Пётр Порошенко после конфликта в Керченском проливе, где пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля и их экипаж по обвинению в незаконном пересечении госграницы.

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