Будет как на Невском: глава грузинского землячества построит в Новосибирске бизнес-центр

В здании уже идут работы — раньше оно было 2-этажным

Застройщик утверждает, что здание будет повторять стиль домов на Невском проспекте Санкт-Петербурга

Президент новосибирского землячества народов Грузии Мераби Тостиашвили достроит неподалёку от собора Александра Невского новое офисное здание — сам он говорит, что оно будет выполнено в стиле старинных зданий Санкт-Петербурга.







Информация о разрешении на реконструкцию старого 2-этажного здания Снабречфлота появилась на сайте мэрии Новосибирска, документ подписан 28 ноября. Согласно разрешению, на месте прежней постройки на улице Спартака, 8 появится новое 6-этажное здание. Разрешение выдано на имя президента новосибирского землячества народов Грузии и бывшего владельца одного из рынков на Гусинобродской барахолке Мераби Тостиашвили.





Как сообщил корреспонденту НГС сам Мераби Тостиашвили, строительство завершат уже в следующем году. «Был аукцион, был [участок] куплен. Всё официально. Размещаться будет офисное здание <...> офисные помещения просто и всего. <...> Аренда, да, для себя, для моих предприятий», — уточнил Тостиашвили.





На данный момент, по словам Тостиашвили, ведутся работы над фасадом здания. «<...> в лесах, в лесах, да, увидеть нечего, но можно, но все черновые работы уже сделаны: лепнина, там колонны, карнизы там.





<...> Хотим [сделать] в виде старинных, а-ля питерских, как на Невском [проспекте] здания. В Новосибирске всё почему-то однотипным делают, мы хотим сделать красиво», — рассказал Тостиашвили.





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