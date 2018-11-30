«Вилка Ложка» открыла столовую на легендарной стоянке по пути в Томск

«Вилка Ложка» открылась в специально построенном для этого здании





Заведение сети «Вилка Ложка» открылось на въезде в город Болотное Новосибирской области — в зоне остановки междугородных автобусов, следующих по федеральной трассе из Новосибирска в Томск и Кемерово.







Заведение в Болотном открыл партнёр-франчайзи, рассказал руководитель компании «Фуд Мастер» (которой принадлежит бренд «Вилка Ложка») Илья Серов. По его словам, это первое в сети заведение на автомобильной трассе, все прежние «Вилки Ложки» работали в городе в зонах с оживленным пешеходным трафиком.







Здание, в котором разместилась столовая, было построено для него специально — оно находится на развилке между междугородней трассой и шоссе, ведущим в Болотное. Перед зданием организована большая парковка. Кроме «Вилки Ложки» здесь работает кофейня, которая принадлежит тому же владельцу.





Павильон для столовой построен на развилке дорог





Для «Вилки Ложки» заведение на трассе около Болотного стало уже 51-м. Больше всего точек у сети в Екатеринбурге (18), следом идут Новосибирск (16) и Уфа (4). В этом году «Вилка Ложка» вышла также на рынок Москвы, открыв заведение в районе метро «Менделеевская».





Болотное — традиционное место остановки междугородных автобусов и частного транспорта. Ранее единственным предприятием общепита здесь был комплекс «Автотурист».





Для большинства водителей и пассажиров, проезжающих это место по пути из Новосибирска в Томск или Кемерово, эта остановка известна общественным туалетом, на входе в который установлен турникет как в метро. Устройства на входе принимает оплату жетонами из новосибирского метро и бесконтактными банковскими картами. Изображение этого туалета даже попало на магниты — их продают в магазине, который находится в том же здании.