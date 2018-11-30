«Вилка Ложка» открыла столовую на легендарной стоянке по пути в Томск
Это первое для новосибирской сети заведение прямо на трассе
Заведение сети «Вилка Ложка» открылось на въезде в город Болотное Новосибирской области — в зоне остановки междугородных автобусов, следующих по федеральной трассе из Новосибирска в Томск и Кемерово.
Заведение в Болотном открыл партнёр-франчайзи, рассказал руководитель компании «Фуд Мастер» (которой принадлежит бренд «Вилка Ложка») Илья Серов. По его словам, это первое в сети заведение на автомобильной трассе, все прежние «Вилки Ложки» работали в городе в зонах с оживленным пешеходным трафиком.
Здание, в котором разместилась столовая, было построено для него специально — оно находится на развилке между междугородней трассой и шоссе, ведущим в Болотное. Перед зданием организована большая парковка. Кроме «Вилки Ложки» здесь работает кофейня, которая принадлежит тому же владельцу.
Для «Вилки Ложки» заведение на трассе около Болотного стало уже 51-м. Больше всего точек у сети в Екатеринбурге (18), следом идут Новосибирск (16) и Уфа (4). В этом году «Вилка Ложка» вышла также на рынок Москвы, открыв заведение в районе метро «Менделеевская».
Болотное — традиционное место остановки междугородных автобусов и частного транспорта. Ранее единственным предприятием общепита здесь был комплекс «Автотурист».
Для большинства водителей и пассажиров, проезжающих это место по пути из Новосибирска в Томск или Кемерово, эта остановка известна общественным туалетом, на входе в который установлен турникет как в метро. Устройства на входе принимает оплату жетонами из новосибирского метро и бесконтактными банковскими картами. Изображение этого туалета даже попало на магниты — их продают в магазине, который находится в том же здании.
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Стас Соколов
Фото предоставлены компанией «Фуд Мастер»