Инспектор ДПС отказался от взятки в 148 тысяч
Пытавшийся всучить ему деньги водитель пойдёт под суд
В Новосибирске пойдёт под суд водитель «Ниссана», который пытался дать крупную взятку автоинспектору.
Инцидент случился три с половиной месяца назад — ночью 12 августа в Железнодорожном районе.
«Около дома
По его информации, инспекторы сообщили водителю о том, что должны составить на него протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления). Чтобы уйти от наказания, сразу после этого в машине ДПС нарушитель передал автоинспектору 148 тысяч рублей. Но
инспектор оказался от взятки, а водителя после передачи денег задержали полицейские.
Как уточнил Дмитрий Чечулин, во время расследования уголовного дела водитель «Ниссана» признался в преступлении. С обвиняемого взяли подписку о невыезде. Скоро ему предстоит пойти под суд: расследование уголовного дела уже завершилось, добавили в СК.
Ранее суд в Новосибирске вынес приговор 38-летнему Наири Чапаняну, который попытался дать полицейскому взятку в надежде спасти жену от крупного штрафа.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова