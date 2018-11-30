Инспектор ДПС отказался от взятки в 148 тысяч

Пытавшийся всучить ему деньги водитель пойдёт под суд

Лишённый прав водитель попытался дать автоинспектору взятку в машине ДПС
Лишённый прав водитель попытался дать автоинспектору взятку в машине ДПС


В Новосибирске пойдёт под суд водитель «Ниссана», который пытался дать крупную взятку автоинспектору.


Инцидент случился три с половиной месяца назад — ночью 12 августа в Железнодорожном районе.


«Около дома № 21 по улице Челюскинцев <…> сотрудники ДПС остановили автомобиль марки "Ниссан" под управлением 27-летнего водителя в связи с тем, что он нарушил требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. В ходе проверки документов сотрудникам ДПС стало известно, что в феврале этот водитель лишён права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев», — рассказал со ссылкой на версию следствия старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


По его информации, инспекторы сообщили водителю о том, что должны составить на него протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления). Чтобы уйти от наказания, сразу после этого в машине ДПС нарушитель передал автоинспектору 148 тысяч рублей. Но 


инспектор оказался от взятки, а водителя после передачи денег задержали полицейские.


Как уточнил Дмитрий Чечулин, во время расследования уголовного дела водитель «Ниссана» признался в преступлении. С обвиняемого взяли подписку о невыезде. Скоро ему предстоит пойти под суд: расследование уголовного дела уже завершилось, добавили в СК.


Ранее суд в Новосибирске вынес приговор 38-летнему Наири Чапаняну, который попытался дать полицейскому взятку в надежде спасти жену от крупного штрафа.

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