От Калинина до Ленина: машины встали в глухую пробку на Красном проспекте

На подъезде к центру города светофор замигал жёлтым сигналом

Пробка упирается в площадь Ленина

Сегодня днём, 30 ноября, новосибирцы застряли в длинной пробке между двумя площадями в центре города.





«На Красном не работают светофоры», — написала в редакцию читательница НГС.





Как пояснили в Специализированном монтажно-ремонтном учреждении, светофоры на перекрёстке Орджоникидзе и Красного проспекта сейчас работают в режиме жёлтого мигания, на месте уже работает бригада. Причины поломки выясняются.





Сейчас пробка по Красному проспекту начинается в районе площади Калинина и упирается в площадь Ленина.





«Неожиданно плотное движение сейчас на Красном проспекте. Загруженность магистрали к "Речному вокзалу" — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает «Яндекс».





Общий уровень пробок в Новосибирске — 8 баллов.





Длина пробки — 3,37 км





22 ноября на площади Ленина уже отключались светофоры - тогда там шли профилактические работы.