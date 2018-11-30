От Калинина до Ленина: машины встали в глухую пробку на Красном проспекте
На подъезде к центру города светофор замигал жёлтым сигналом
Сегодня днём, 30 ноября, новосибирцы застряли в длинной пробке между двумя площадями в центре города.
«На Красном не работают светофоры», — написала в редакцию читательница НГС.
Как пояснили в Специализированном монтажно-ремонтном учреждении, светофоры на перекрёстке Орджоникидзе и Красного проспекта сейчас работают в режиме жёлтого мигания, на месте уже работает бригада. Причины поломки выясняются.
Сейчас пробка по Красному проспекту начинается в районе площади Калинина и упирается в площадь Ленина.
«Неожиданно плотное движение сейчас на Красном проспекте. Загруженность магистрали к "Речному вокзалу" — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает «Яндекс».
Общий уровень пробок в Новосибирске — 8 баллов.
22 ноября на площади Ленина уже отключались светофоры - тогда там шли профилактические работы.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС
Скриншот yandex.ru/maps