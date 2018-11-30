Валит деревья и обрывает провода: по Новосибирску пронёсся сильный ветер

Порывы ветра даже повалили столб в Октябрьском районе

Ветер повалил дерево около остановки в Первомайском районе
Ветер повалил дерево около остановки в Первомайском районе

Мэрия Новосибирска рассказала о последствиях сильного ветра, который бушевал в городе в ночь на 30 ноября.


«По информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), всего поступило шесть обращений», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии в ответ на запрос. 


У городских властей есть информация об обрыве проводов по четырём адресам: 4-й Ставропольский переулок, 3, Бориса Богаткова, 163/9 в районе остановки «Молодежная», на Чехова, 60 и на Гайдара, 31.


Кроме того, на улице Римского-Корсакова, 12А упал тополь — дерево также оборвало провода, но его уже распилили и убрали. А на улице Толстого, 65 упал электрический столб. 


Корреспондент НГС заметил сегодня утром сломанное дерево рядом с остановкой «Звёздная» в Первомайском районе.


Также сегодня утром водители столкнулись с перебоями в освещении проезда Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска — фонари и баннеры мигали.


О том, что к Новосибирску приближается сильный ветер, жителей города предупреждали накануне.

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