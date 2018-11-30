Валит деревья и обрывает провода: по Новосибирску пронёсся сильный ветер
Порывы ветра даже повалили столб в Октябрьском районе
Мэрия Новосибирска рассказала о последствиях сильного ветра, который бушевал в городе в ночь на 30 ноября.
«По информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), всего поступило шесть обращений», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии в ответ на запрос.
У городских властей есть информация об обрыве проводов по четырём адресам: 4-й Ставропольский переулок, 3, Бориса Богаткова, 163/9 в районе остановки «Молодежная», на Чехова, 60 и на Гайдара, 31.
Кроме того, на улице Римского-Корсакова, 12А упал тополь — дерево также оборвало провода, но его уже распилили и убрали. А на улице Толстого, 65 упал электрический столб.
Корреспондент НГС заметил сегодня утром сломанное дерево рядом с остановкой «Звёздная» в Первомайском районе.
Также сегодня утром водители столкнулись с перебоями в освещении проезда Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска — фонари и баннеры мигали.
О том, что к Новосибирску приближается сильный ветер, жителей города предупреждали накануне.
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Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной (1), читателя НГС (2)