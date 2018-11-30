Путин добрый и нежный: в Новосибирск привезли шоколад с портретом президента в слезах
На упаковке он изображён плачущим и в обнимку с собакой
Шоколад с изображением работ из серии «Президент. Добрейшей души человек» продаётся в новосибирском магазине «Бахетле» — есть несколько видов плиток, в том числе где президент плачет или обнимает собаку.
«Привезли недавно, месяц-два назад, — рассказали корреспонденту НГС в магазине. — Путина хорошо берут. Больше — доброго».
По словам сотрудников магазина, вообще на витрине три вида шоколада, есть ещё «нежный», на обёртке которого изображён президент с собакой в тайге. Но этот сорт разобрали.
92-граммовая плитка шоколада производит компания «Шокобокс», стоит сладость 139 рублей 70 копеек. На упаковке указано, что оформление — из серии работ «Президент. Добрейшей души человек» питерского художника Алексея Сергиенко. Также
на обратной стороне упаковки приведена цитата президента: «И я мечтаю, чтобы все мы были счастливы, каждый из нас, но КАК ЭТО сделать?».
В серии работ художника Сергиенко, опубликованных на его сайте, также есть портрет президента, где он поит телёнка молоком, гладит тигрёнка и покоряет космос.
«На создание такой коллекция меня сподвигнуло то, что в нашей стране не хватает доброты. Почему, заходя в кабинет государственных служащих, мы зачастую видим серьезный и немного угрюмый портрет Путина? Гораздо приятнее будет видеть его улыбающееся и светящееся лицо, запечатленное в момент радостного события!» — приводится цитата художника на его сайте. (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)
Кроме шоколада в Новосибирске есть и другая продукция с изображением президента Владимира Путина. Например, жительница Академгородка выпустила мыло в форме бюста президента с разными ароматами и выставила его на продажу — по 500 рублей за кусок.
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Анна Богданова
Фото автора