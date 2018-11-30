Котики и атака титанов: 9 лучших событий наступающих выходных

Первые декабрьские выходные, как показывают городские афиши, следует провести в кинотеатрах. Звезды эстрады своё уже отпели, а внезапно наступающие холода отменили прогулки в парках и катания на плюшках. Поэтому, если не вечер за чашкой кофе и интересной беседой, то кинопросмотр. Впрочем, это далеко не все развлечения. Коты и кошки самых изысканных пород будут ждать поклонников целых два дня подряд. Девушки с первых чисел начнут готовиться к главному празднику года и пойдут учиться делать новогодний макияж, а парни, проводив своих подруг к стилисту, дружной компанией отправятся на фестиваль тяжелой музыки — ведь где-то же нужно выпускать пар.







Международная выставка Cat-expo 2018 будет длиться два дня. В какой-то из выходных точно удастся посмотреть на милых пушистых котов и кошек. Шикарные мейн-куны, британцы, шотландские фолды и страйты покажут себя во всей грации и красе. Гладить можно.











Где: ТК Амстердам, 4-й этаж

Когда: 1 и 2 декабря

Во сколько: с 10:00 до 18:00

Сколько стоит: взрослым 200 рублей, детям 150 рублей







Большой фестиваль тяжелой музыки прогремит вечером воскресенья. Это тот случай, когда от музыки вибрируют стены и хочется кричать. Metal cover fest — мероприятие для фанатов групп Slipknot, Metallica, Rammstain, Linkin park и других. Вспомнить старые песни, попрактиковать гроулинг и устроить немного дикости, которая обычно происходит на концертах таких групп, приходите в подземный лофт на Заельцовской.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 2 декабря

Во сколько: 19:30

Сколько стоит: предпродажа от 400 рублей







Воскресным днем предлагаем сходить поиграть в интерактивный квест «Атака титанов». Понравится фанатам манги и аниме, каждый участник сможет примерить на себя роль любимого персонажа. Во время игры обещают полевую кухню и неограниченное количество чая, печенья и вкусняшек.











Где: антикафе Fun-Time

Когда: 2 декабря

Во сколько: с 12:30 до 17:30

Сколько стоит: 350 рублей







Здесь интересно будет девушкам — специально приглашенный специалист научит делать качественный красивый макияж в преддверии главного праздника года. Мастер-класс «Вечерний трендовый макияж. Стильный Nud» проведет известный новосибирский стилист Евгений Коломацкий. Он расскажет, как правильно ухаживать за кожей лица, как корректировать скулы, красить губы и поделится другими полезными лайфхаками для идеального мейка.











Где: студия Like art Studio

Когда: 2 декабря

Во сколько: 12:00–14:00

Сколько стоит: 700 рублей, если идете вдвоем — 500 рублей с человека







Традиционный кинопросмотр выходного дня — на этот раз «Волшебная киноночь». Покажут аж четыре фильма и у каждого своя магия. Это не просмотр подряд всех частей «Властелина колец», нет. Но каждый любитель фэнтези найдет фильм по душе: «Фантастические твари и где они обитают», «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф», «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Чарли и Шоколадная фабрика».











Где: антикафе Fun-Time

Когда: 1 декабря

Во сколько: 22:00

Сколько стоит: 350 рублей







В мире кино к выходным несколько громких премьер. Одна из них — «Суспирия» с неподражаемой Тильдой Суинтон в главной роли. У фильма высокие рейтинги ожидания в России и мире, а Суинтон сыграет три роли сразу.



Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию.

18+











Фильм «Колетт» о талантливой писательнице, вынужденной несколько лет жить в тени своего мужа, вышел в прокат 29 ноября. Леди Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности. В роли леди Колетт очаровательная Кира Найтли — актрисе определенно к лицу образы позапрошлого столетия.

18+









Российские режиссёры внезапно решили пачками снимать мистические триллеры про призраков. Очередное страшное кино «Проводник» про девушку Катю, которая видит привидения. При странных обстоятельствах пропадает ее сестра-близнец, и девушка бросается на поиски. Полиция говорит ей, что сестры не существует, что это лишь плод ее воображения, однако в процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв.



16+









С 1 декабря ко многим начинает приходить новогоднее настроение. Мультик «Элиот» — про лошадку, которая упрямо хочет занять место в упряжке наряду с северными оленями, точно придется по вкусу и детям, и взрослым. У Элиота есть всего три дня, чтобы доказать, что он достоин стать одним из команды.

6+











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