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Новосибирская область вышла на первое место в стране по новым случаям ВИЧ

В регионе зарегистрировали более 40 тысяч заболевших

Число заболевших выросло, потому что новосибирцы стали чаще сдавать анализы на ВИЧ
Число заболевших выросло, потому что новосибирцы стали чаще сдавать анализы на ВИЧ

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИД новосибирские врачи поделились новой статистикой по ВИЧ — по их данным, регион вышел на первое место в России по выявлению новых случаев инфекции. 


Новосибирская область впервые стала лидером страны по количеству новых случаев ВИЧ-инфекции, обогнав по этому показателю два других региона Сибири, — Кемеровскую и Иркутскую области, рассказала 30 ноября главный новосибирский специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ Елена Фаст. 


«За 10 месяцев у нас выявлено 3370 новых случаев ВИЧ-инфекции, на сегодняшний день мы регистрируем уже 41-ю тысячу ВИЧ-инфицированных на территории нашей области — это все: и жители Новосибирской области, и жители других регионов, это и иностранные граждане», — отметила врач. 


Она подчеркнула, что число заболевших увеличивается, в том числе и потому что новосибирцы стали чаще сдавать анализы на ВИЧ. 


По информации Елены Фаст, всего с 1990-х годов в регионе умерли 6,5 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. За 10 месяцев этого года врачи зарегистрировали смерть более 1600 жителей Новосибирской области с ВИЧ — это больше на 600 случаев, чем в 2017 году. Но статистика учла и тех людей, которые умерли несколько лет назад, — ранее не было возможности уточнить данные об их смерти.


В то же время по поражённости инфекцией в целом Новосибирская область по-прежнему на 10-м месте среди всех регионов России. 


В этом году многих новосибирцев всерьёз напугала история о девочке, которая рядом с площадью Маркса уколола прохожую иголкой, якобы заражённой ВИЧ. Пострадавшая сибирячка отправилась после этого в Центр СПИД, а также подробно рассказала обстоятельства произошедшего. НГС попросил врача объяснить, действительно ли можно заразиться ВИЧ от укола иголки в толпе — медик развеяла и другие популярные мифы о СПИД

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