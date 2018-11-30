Новосибирская область вышла на первое место в стране по новым случаям ВИЧ

Число заболевших выросло, потому что новосибирцы стали чаще сдавать анализы на ВИЧ

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИД новосибирские врачи поделились новой статистикой по ВИЧ — по их данным, регион вышел на первое место в России по выявлению новых случаев инфекции.





Новосибирская область впервые стала лидером страны по количеству новых случаев ВИЧ-инфекции, обогнав по этому показателю два других региона Сибири, — Кемеровскую и Иркутскую области, рассказала 30 ноября главный новосибирский специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ Елена Фаст.





«За 10 месяцев у нас выявлено 3370 новых случаев ВИЧ-инфекции, на сегодняшний день мы регистрируем уже 41-ю тысячу ВИЧ-инфицированных на территории нашей области — это все: и жители Новосибирской области, и жители других регионов, это и иностранные граждане», — отметила врач.





Она подчеркнула, что число заболевших увеличивается, в том числе и потому что новосибирцы стали чаще сдавать анализы на ВИЧ.





По информации Елены Фаст, всего с 1990-х годов в регионе умерли 6,5 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. За 10 месяцев этого года врачи зарегистрировали смерть более 1600 жителей Новосибирской области с ВИЧ — это больше на 600 случаев, чем в 2017 году. Но статистика учла и тех людей, которые умерли несколько лет назад, — ранее не было возможности уточнить данные об их смерти.







В то же время по поражённости инфекцией в целом Новосибирская область по-прежнему на 10-м месте среди всех регионов России.





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