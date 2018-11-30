Власти пересчитали не чищенные от снега дома — их оказалось очень много

На этой неделе дворы не успевали убирать из-за сильных снегопадов

У половины проверенных домов оказались плохо почищенные крыши





Мэрия Новосибирска за неделю осмотрела в Новосибирске 369 многоквартирных домов — у трети не успели во время почистить крыши.







Специалисты комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии проверяли дома с 23 по 29 ноября.





«Из 369 осмотренных многоквартирных домов на 238 (65% от общего количества) выявлено 254 нарушения правил благоустройства территории города Новосибирска.





По очистке кровель от льдообразований, снежных навесов и наледи — на 124 многоквартирных домах, что составляет 49% от общего количества нарушений», — сообщает пресс-центр мэрии.







Также специалисты выявили нарушения в содержании придомовых территорий — на 122 домах (48%), по наличию рекламы в неустановленных местах и надписей на фасадах — на семи домах (2,7%), по содержанию контейнерных площадок — на одном доме (0,3%).





В мэрии отметили, что уборка территорий не соответствовала нормативам из-за обильных снегопадов.





«Кроме того, с 23 по 29 ноября в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило десять устных сообщений от горожан о некачественной уборке придомовых территорий. Специалистами комитета оперативно отработано с управляющими организациями семь обращений», — передали в пресс-центре.







На этой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил горожан через соцсети сообщить ему места, где не убран снег.