Новосибирские военные получили мобильный госпиталь, который могут собрать два человека

Время сборки нового госпиталя — всего час

Госпиталь передали в распоряжение Новосибирского медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа





Новосибирские военные получили новый полевой госпиталь из пневмокаркаса, который можно собрать всего за час.





«В комплект госпиталя входят унифицированные малые, переходные и шлюзовые пневмокаркасные модули, состоящие из более 30 модулей различной конфигурации и назначения. Предусмотрено развертывание приемно-сортировочного, операционно-перевязочного и госпитального отделений. Некоторые пневмокаркасные модули служат местом для работы и отдыха подразделений обеспечения и специальной обработки», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.





Старые мобильные госпитали требовали для сборки три часа и шести человек.





«С привлечением шести военнослужащих, а с использованием пневмокаркасных сооружений время сокращено до одного часа с привлечением двух человек», — добавили в ЦВО.





На этой неделе военные ЦВО переходят на зимний режим.