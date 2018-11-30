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Новосибирские военные получили мобильный госпиталь, который могут собрать два человека

Время сборки нового госпиталя — всего час

Госпиталь передали в распоряжение Новосибирского медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа
Госпиталь передали в распоряжение Новосибирского медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа


Новосибирские военные получили новый полевой госпиталь из пневмокаркаса, который можно собрать всего за час.


«В комплект госпиталя входят унифицированные малые, переходные и шлюзовые пневмокаркасные модули, состоящие из более 30 модулей различной конфигурации и назначения. Предусмотрено развертывание приемно-сортировочного, операционно-перевязочного и госпитального отделений. Некоторые пневмокаркасные модули служат местом для работы и отдыха подразделений обеспечения и специальной обработки», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.


Старые мобильные госпитали требовали для сборки три часа и шести человек.


«С привлечением шести военнослужащих, а с использованием пневмокаркасных сооружений время сокращено до одного часа с привлечением двух человек», — добавили в ЦВО.


На этой неделе военные ЦВО переходят на зимний режим

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