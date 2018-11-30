НГТУ освоил новый престижный международный рейтинг
Университет отличился в компьютерных и инженерных науках
Новосибирский государственный технический университет вошел в рейтинг лучших вузов, где изучают инженерные и компьютерные науки. Рейтинги по предметам, составленные международным образовательным журналом Times Higher Education, опубликовали на сайте журнала ночью 30 ноября.
По компьютерным наукам в предметном рейтинге THE НГТУ расположился в группе вузов, которые заняли места с 401-го по 500-е. В рейтинге инженерных наук университет занял место в группе с 501-го по 600-е.
«Прежде всего, НГТУ вошел в рейтинг за счет роста количества научных публикаций в ведущих научных журналах. Это публикации в международных наукометрических системах Scopus и Web of Science», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
По словам Лобанова, позиции в таком рейтинге могут помочь университету войти в программу 5–100.
Недавно НГТУ получил от Министерства науки и высшего образования РФ 64 миллиона рублей — деньги планировалось потратить на разработку инновационного 3D-принтера по металлу.
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Маша Вьюн
Фото Ольги Бурлаковой