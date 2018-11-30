НГТУ освоил новый престижный международный рейтинг

Университет отличился в компьютерных и инженерных науках

Вуз вошел в подобный рейтинг впервые
Вуз вошел в подобный рейтинг впервые


Новосибирский государственный технический университет вошел в рейтинг лучших вузов, где изучают инженерные и компьютерные науки. Рейтинги по предметам, составленные международным образовательным журналом Times Higher Education, опубликовали на сайте журнала ночью 30 ноября.


По компьютерным наукам в предметном рейтинге THE НГТУ расположился в группе вузов, которые заняли места с 401-го по 500-е. В рейтинге инженерных наук университет занял место в группе с 501-го по 600-е.


«Прежде всего, НГТУ вошел в рейтинг за счет роста количества научных публикаций в ведущих научных журналах. Это публикации в международных наукометрических системах Scopus и Web of Science», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.


По словам Лобанова, позиции в таком рейтинге могут помочь университету войти в программу 5–100.


Недавно НГТУ получил от Министерства науки и высшего образования РФ 64 миллиона рублей — деньги планировалось потратить на разработку инновационного 3D-принтера по металлу.

Прочтений: 2020

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