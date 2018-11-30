подробности

Два встречных грузовика сошлись в смертельной аварии на трассе

Погиб водитель из Ростова-на-Дону

Водитель одного грузовика погиб, водителю другого понадобилась помощь врачей 
Водитель одного грузовика погиб, водителю другого понадобилась помощь врачей 


В ночь на пятницу, 30 ноября, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.


Грузовики MAN и Volvo столкнулись в 00:15 в Барабинском районе на автодороге Р254, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.


«Водитель автомобиля MAN с полуприцепом <…> двигался по автодороге со стороны Омска в сторону Новосибирска. На 1107-м километре не учёл необходимую скорость в конкретных дорожных условиях и совершил столкновение со встречным автомобилем Volvo <…> с полуприцепом», — описал аварию Константин Шкабарня.


По его словам, водитель МАНа погиб на месте. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что погибшему 43 года, он был жителем Ростова-на-Дону.


56-летнему водителю Volvo понадобилась помощь врачей. По предварительной информации, у него может быть сотрясение головного мозга, добавил Константин Шкабарня.


Ещё одна смертельная авария случилась сегодня утром на трассе К19Р в Новосибирском районе: в столкновении со встречным КАМАЗом погибла водитель легковой «Хонды».

Прочтений: 10976

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено