Два встречных грузовика сошлись в смертельной аварии на трассе
Погиб водитель из Ростова-на-Дону
В ночь на пятницу, 30 ноября, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.
Грузовики MAN и Volvo столкнулись в 00:15 в Барабинском районе на автодороге Р254, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.
«Водитель автомобиля MAN с полуприцепом <…> двигался по автодороге со стороны Омска в сторону Новосибирска. На 1107-м километре не учёл необходимую скорость в конкретных дорожных условиях и совершил столкновение со встречным автомобилем Volvo <…> с полуприцепом», — описал аварию Константин Шкабарня.
По его словам, водитель МАНа погиб на месте. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что погибшему 43 года, он был жителем Ростова-на-Дону.
56-летнему водителю Volvo понадобилась помощь врачей. По предварительной информации, у него может быть сотрясение головного мозга, добавил Константин Шкабарня.
Ещё одна смертельная авария случилась сегодня утром на трассе К19Р в Новосибирском районе: в столкновении со встречным КАМАЗом погибла водитель легковой «Хонды».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Константином Шкабарнёй