Новосибирцу выписали штраф за полёт квадрокоптера над заводом «Искра»

Владельца квадрокоптера наказали за съёмку местности с высоты





Жителя Новосибирска оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он без разрешения запустил квадрокоптер в небо над городом.







Владелец квадрокоптера поднял его в воздух над территорией завода «Искра» в Калининском районе, чтобы сделать видеосъёмку с высоты, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







«Вопреки требованиям закона запуск беспилотного летательного аппарата осуществлялся местным жителем без предоставления плана полёта и получения необходимого разрешения Новосибирского зонального центра Единой системы организации воздушного движения, а также в отсутствие разрешения органа местного самоуправления», — описали ситуацию в ведомстве.







В Новосибирской транспортной прокуратуре не смогли оперативно уточнить, когда именно произошёл инцидент, но пояснили, что это было примерно в конце октября. По словам самого нарушителя, он снимал окрестности для заказчика, уточнили в прокуратуре.







Новосибирская транспортная прокуратура решила наказать владельца квадрокоптера за «нарушение правил использования воздушного пространства» (ст.11.4 КоАП РФ). Новосибирца оштрафовали на 3000 рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







В прошлом году ещё пять новосибирцев с квадрокоптерами получили штрафы за съемку Дня города с высоты.

