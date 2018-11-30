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Новосибирцу выписали штраф за полёт квадрокоптера над заводом «Искра»

Нарушитель снимал местность на видео по просьбе заказчика

Владельца квадрокоптера наказали за съёмку местности с высоты 
Владельца квадрокоптера наказали за съёмку местности с высоты 


Жителя Новосибирска оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он без разрешения запустил квадрокоптер в небо над городом.


Владелец квадрокоптера поднял его в воздух над территорией завода «Искра» в Калининском районе, чтобы сделать видеосъёмку с высоты, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


«Вопреки требованиям закона запуск беспилотного летательного аппарата осуществлялся местным жителем без предоставления плана полёта и получения необходимого разрешения Новосибирского зонального центра Единой системы организации воздушного движения, а также в отсутствие разрешения органа местного самоуправления», — описали ситуацию в ведомстве.


В Новосибирской транспортной прокуратуре не смогли оперативно уточнить, когда именно произошёл инцидент, но пояснили, что это было примерно в конце октября. По словам самого нарушителя, он снимал окрестности для заказчика, уточнили в прокуратуре.


Новосибирская транспортная прокуратура решила наказать владельца квадрокоптера за «нарушение правил использования воздушного пространства» (ст.11.4 КоАП РФ). Новосибирца оштрафовали на 3000 рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


В прошлом году ещё пять новосибирцев с квадрокоптерами получили штрафы за съемку Дня города с высоты.

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