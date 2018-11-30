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Водитель погибла в выехавшей на встречку «Хонде»

Машину выбросило под встречный КАМАЗ на трассе

Ехавшая в горку «Хонда» столкнулась со спускавшимся грузовиком
Ехавшая в горку «Хонда» столкнулась со спускавшимся грузовиком


Утром в пятницу, 30 ноября, молодая водитель Honda Logo погибла в столкновении со встречным КАМАЗом на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирском районе.


ДТП произошло в 7:05 на 27-м километре трассы К19Р, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.


По его словам, 30-летняя водитель Honda Logo ехала в сторону Новосибирска. При подъёме на небольшую горку она не справилась с управлением.


«Машину заносит, и её выбрасывает под встречный КАМАЗ, который двигается со стороны города Новосибирска в направлении Ленинска-Кузнецкого», — описал ситуацию Константин Шкабарня.


По его данным, с тентованным гружёным КАМАЗом, который спускался с горки, «Хонда» столкнулась боковой частью. В итоге водитель легковой машины погибла на месте. 


«Больше никто не пострадал — она одна была в автомобиле <...> Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства произошедшего», — добавил инспектор. 


Константин Шкабарня уточнил, что водителю КАМАЗА 38 лет. Автоинспекторам он рассказал, что ехал со скоростью не больше 50 километров в час.

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