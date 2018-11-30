«Все фонари мигают»: новосибирцы столкнулись с перебоями освещения на проезде Энергетиков

Свет мигал почти на всей протяжённости проезда Энергетиков





Утром в пятницу, 30 ноября, новосибирские водители столкнулись с перебоями в освещении проезда Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска.







«Все фонари и баннеры мигают», — написал в редакцию НГС очевидец.







Очевидец уточнил, что видео с мигающим освещением снял примерно в половине восьмого утра. Необычный эффект наблюдался почти на всей протяжённости проезда Энергетиков — от кольца до Димитровского моста.









«Думаю, <…> у энергетиков что-то где-то коротит», — предположил читатель.







Он добавил, что при этом на прилегающих улицах, по его наблюдениям, с освещением было всё в порядке.











В АО «РЭС» накануне предупредили, что из-за приближающейся непогоды в регионе возможны аварийные отключения электричества: могут оборваться провода, выйти из строя трансформаторные подстанции, возникнуть перебои в работе электроустановок.

