«Все фонари мигают»: новосибирцы столкнулись с перебоями освещения на проезде Энергетиков
Необычный световой эффект горожане увидели в восьмом часу утра
Утром в пятницу, 30 ноября, новосибирские водители столкнулись с перебоями в освещении проезда Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска.
«Все фонари и баннеры мигают», — написал в редакцию НГС очевидец.
Очевидец уточнил, что видео с мигающим освещением снял примерно в половине восьмого утра. Необычный эффект наблюдался почти на всей протяжённости проезда Энергетиков — от кольца до Димитровского моста.
«Думаю, <…> у энергетиков что-то где-то коротит», — предположил читатель.
Он добавил, что при этом на прилегающих улицах, по его наблюдениям, с освещением было всё в порядке.
В АО «РЭС» накануне предупредили, что из-за приближающейся непогоды в регионе возможны аварийные отключения электричества: могут оборваться провода, выйти из строя трансформаторные подстанции, возникнуть перебои в работе электроустановок.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео очевидца (1), instagram.com/tanvan08 (2)