Город успел состариться: известный фотограф подарил музею 7 тысяч снимков Новосибирска 90-х годов

На фотографиях — известные места, еще не тронутые переменами и современными строительными технологиями





Известный фотограф Андрей Шапран передал в Музей Новосибирска большой архив фотографий, на которых запечатлён Новосибирск 1990-2000-х годов. Всего в архиве более семи тысяч снимков — НГС публикует некоторые из них с разрешения автора.







Кроме архитектуры Андрей Шапран запечатлел городские мероприятия





«Активно в городе много лет не снимаю, и дальше центра в свои приезды выбираюсь редко. Центр состарился — это первое впечатление и основное. Что касается фотографий, стремился в некотором роде к открыточности, то есть, конечно, не украшал и не разукрашивал <...>, но при помощи света (искусственного, дневного) максимально старался передать образ того времени», — рассказал корреспонденту НГС фотограф Андрей Шапран.





Фотограф хотел передать образ и дух того времени





По словам директора Музея, Елены Щукиной, это очень ценная коллекция, поскольку сейчас практически нет фотографий Новосибирска девяностых годов.





«Фотографий советского периода много, тогда работали фотокорреспонденты ТАСС и местных газет. В «нулевые» годы появились новые СМИ и много фотографов-любителей, фотографий снова стало много. А вот между ними, в 90-е, случился провал. Мы очень рады, что теперь можем показать новосибирцам, как выглядел город конца 90-х годов, который многие жители нашего города уже даже не видели», — сказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.







Помимо семи тысяч снимков в архиве Андрея Шапрана есть несколько десятков тысяч цветных и черно-белых негативов, которые предстоит оцифровать работникам новосибирского Музея





По мнению автора, крыша мэрии, центр и коммунальный мост не изменились





Фотографии будут публиковаться на сайте Музея Новосибирска, а также на его страницах в социальных сетях





Недавно другой известный фотограф Слава Степанов опубликовал большую подборку фотографии Новосибирска — среди них есть обычные фотографии улиц и достопримечательностей города.

