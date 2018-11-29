Город успел состариться: известный фотограф подарил музею 7 тысяч снимков Новосибирска 90-х годов

На фотографиях — центральные улицы, окраины и городские события 1990-2000-х годов

На фотографиях — известные места, еще не тронутые переменами и современными строительными технологиями
На фотографиях — известные места, еще не тронутые переменами и современными строительными технологиями


Известный фотограф Андрей Шапран передал в Музей Новосибирска большой архив фотографий, на которых запечатлён Новосибирск 1990-2000-х годов. Всего в архиве более семи тысяч снимков — НГС публикует некоторые из них с разрешения автора. 


Кроме архитектуры Андрей Шапран запечатлел городские мероприятия 
Кроме архитектуры Андрей Шапран запечатлел городские мероприятия 


«Активно в городе много лет не снимаю, и дальше центра в свои приезды выбираюсь редко. Центр состарился — это первое впечатление и основное. Что касается фотографий, стремился в некотором роде к открыточности, то есть, конечно, не украшал и не разукрашивал <...>, но при помощи света (искусственного, дневного) максимально старался передать образ того времени», — рассказал корреспонденту НГС фотограф Андрей Шапран. 


Фотограф хотел передать образ и дух того времени 
Фотограф хотел передать образ и дух того времени 


По словам директора Музея, Елены Щукиной, это очень ценная коллекция, поскольку сейчас практически нет фотографий Новосибирска девяностых годов. 


«Фотографий советского периода много, тогда работали фотокорреспонденты ТАСС и местных газет. В «нулевые» годы появились новые СМИ и много фотографов-любителей, фотографий снова стало много. А вот между ними, в 90-е, случился провал. Мы очень рады, что теперь можем показать новосибирцам, как выглядел город конца 90-х годов, который многие жители нашего города уже даже не видели», — сказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.


Помимо семи тысяч снимков в архиве Андрея Шапрана есть несколько десятков тысяч цветных и черно-белых негативов, которые предстоит оцифровать работникам новосибирского Музея
Помимо семи тысяч снимков в архиве Андрея Шапрана есть несколько десятков тысяч цветных и черно-белых негативов, которые предстоит оцифровать работникам новосибирского Музея


По мнению автора, крыша мэрии, центр и коммунальный мост не изменились
По мнению автора, крыша мэрии, центр и коммунальный мост не изменились


Фотографии будут публиковаться на сайте Музея Новосибирска, а также на его страницах в социальных сетях
Фотографии будут публиковаться на сайте Музея Новосибирска, а также на его страницах в социальных сетях


Недавно другой известный фотограф Слава Степанов опубликовал большую подборку фотографии Новосибирска — среди них есть обычные фотографии улиц и достопримечательностей города. 

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