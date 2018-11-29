Город успел состариться: известный фотограф подарил музею 7 тысяч снимков Новосибирска 90-х годов
На фотографиях — центральные улицы, окраины и городские события 1990-2000-х годов
Известный фотограф Андрей Шапран передал в Музей Новосибирска большой архив фотографий, на которых запечатлён Новосибирск 1990-2000-х годов. Всего в архиве более семи тысяч снимков — НГС публикует некоторые из них с разрешения автора.
«Активно в городе много лет не снимаю, и дальше центра в свои приезды выбираюсь редко. Центр состарился — это первое впечатление и основное. Что касается фотографий, стремился в некотором роде к открыточности, то есть, конечно, не украшал и не разукрашивал <...>, но при помощи света (искусственного, дневного) максимально старался передать образ того времени», — рассказал корреспонденту НГС фотограф Андрей Шапран.
По словам директора Музея, Елены Щукиной, это очень ценная коллекция, поскольку сейчас практически нет фотографий Новосибирска девяностых годов.
«Фотографий советского периода много, тогда работали фотокорреспонденты ТАСС и местных газет. В «нулевые» годы появились новые СМИ и много фотографов-любителей, фотографий снова стало много. А вот между ними, в 90-е, случился провал. Мы очень рады, что теперь можем показать новосибирцам, как выглядел город конца 90-х годов, который многие жители нашего города уже даже не видели», — сказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
Недавно другой известный фотограф Слава Степанов опубликовал большую подборку фотографии Новосибирска — среди них есть обычные фотографии улиц и достопримечательностей города.
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Виктория Брылёва, Дмитрий Здорников
Фото Андрея Шапрана